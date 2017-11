OBRAZEM: Na Den boje za svobodu a demokracii nezapomněli ani v Třeboni

Třeboň - Před základní školou v Sokolské ulici si Třeboňáci připomněli 17. listopad.

Oslava Dne boje za svobodu a demokracii v Třeboni se stejně jako každý rok odehrála pod taktovkou členů místní Občanské demokratická strany. Jak uvedl zastupitel Jan Váňa, k pomníku Obětem zla přišlo zavzpomínat na sedm desítek občanů. Po přivítání účastníků setkání přednesl krátký projev Jiří Masojídek, který v něm připomněl události 17. listopadu 1939 a výročí takzvané sametové revoluce v roce 1989. "Náš polistopadový vývoj zasadil do evropského kontextu a upozornil na nebezpečí, která pramení z neschopnosti evropských politiků řešit včas a racionálně problémy celé Evropské unie," zmínil Jan Váňa a popsal, že po projevu setrvali účastníci setkání ve vzájemných diskusích o současné situaci především v naší zemi po parlamentních volbách. "Lidé, kteří pamatovali dobu totality a zažili tu obrovskou euforii v roce 1989 většinově vyjadřovali obavy o budoucí vývoj demokracie v naší zemi. Setkání se bohužel nezúčastnil žádný z představitelů města Třeboně," podotkl a pokračoval: "Za osmadvacet let svobody prošla naše společnost obrovskou změnou, kterou si mnohdy v každodenním shonu ani neuvědomujeme. Není daleko doba, kdy si většina naší populace již nebude pamatovat dobu totality, a proto je jistě zapotřebí stále připomínat, čeho jsme dosáhli. Svoboda slova a projevu, svoboda cestovat, studovat a pracovat v zahraničí, svoboda podnikání a všeobecného rozvoje. Dnes jsou to samozřejmosti a pro někoho již banality, ale není tomu tak. Stále musíme mít na paměti že jsme byli součástí nedemokratického komunistického bloku Sovětského svazu a dnes jsme součástí vyspělé části Evropy, máme zaručené svobody, o kterých jsme jenom snili, po hmotné stránce patříme k průměru zemí Evropské unie. Bohužel jsme ale také vystaveni velkým nebezpečím, ať už je to přílišná byrokratizace nebo s přílivem uprchlíků nárůst populismu a xenofobie. Evropská unie je v mnoha ohledech neohrabaná a místo aby byla schopná řešit skutečné problémy, zabývá se nesmyslnými pseudoproblémy a svazuje směrnicemi a nařízeními obyvatele jednotlivých zemí do nepřijatelné svěrací kazajky. Přes všemožné výhrady a možná oprávněnou kritiku poměrů, nejen v Evropské unii, ale i v naší zemi, bychom měli být vděční za to, že žijeme ve svobodě. A tu bychom si měli chránit," vypověděl Jan Váňa.