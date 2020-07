Náměstí v Nové Bystřici prochází třetí etapou rekonstrukce. Tentokrát je na řadě jeho spodní část.

Rekonstrukce Mírového náměstí v Nové Bystřici pokračuje ve spodní části. | Foto: Deník / Lucie Váchová

„Stavba pokračuje dobře, hotová by měla být nejpozději do konce letních prázdnin. A to nejen zbývající spodní část, ale i ulička, která propojuje Mírové a Husovo náměstí,“ uvedl místostarosta Jiří Zimola.