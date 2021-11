Sítě zatáhli třeboňští rybáři v rybníce Svět v úterý 9. listopadu. U hráze rybníka stojí pár stánkařů a line se odsud vůně kapřích hranolek a dalších dobrot. Výlov potrvá do čtvrtka 11. listopadu.

Výlov rybníka Svět. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Výlovu přihlížely včera dopoledne skupinky lidí. „Je to úžasný a to počasí k tomu, to je senzace. Já jsem přijela z Tišnova u Brna a jsem tady na pobytu v lázních Aurora. V Třeboni jsem se narodila, ale v devatenácti letech jsem šla studovat do Brna medicínu a už jsem jenom jezdím,“ sdělila lékařka Milena Křivánková.