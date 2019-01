OBRAZEM: Sochy vydrží na náměstí do jara

Jindřichův Hradec - Umělecká díla z ledových bloků vytvářeli profesionální ledosochaři na jindřichohradeckém náměstí Míru. Petr Šťastný strávil s motorovou pilou, dlátem či hladítkem v ruce víc než osm hodin, ale výsledek stojí za to. Sochy by měly náměstí zdobit až do jarního tání.

Autor: Redakce