Zhruba 150 tisíc korun investovala hradecká radnice do nového exponátu, který by měl přilákat zástupy návštěvníků do Výstavního domu Stará radnice. Sál v prvním patře, kde se v předchozích letech nacházely dětské výstavy, je nyní novým domovem kolejiště o rozměrech osm na pět a půl metru.



Dětské výstavy se potom přesunou do výstavní síně v přízemí domu, bývalé služebny městské policie. V letošním roce si návštěvníci prohlédnou výstavu zaměřenou na ilustrátora, loutkáře a scénáristu Jiřího Trnku nazvanou Trnkový svět. Výstavní dům stará radnice své prostory otevře 1. dubna.