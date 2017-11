OBRAZEM: Studentky ze zdrávky učí děti pečovat o zoubky

Jindřichův Hradec - Od roku 2010 chodí studenti střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci do místních škol a školek a učí děti správně pečovat o chrup.

Zdravý zoubek. To je projekt, do kterého se od roku 2010 pravidelně zapojují i školy a školky v Jindřichově Hradci. Odborně proškolené studentky střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci chodí za dětmi do mateřinek i základních škol a hravou formou je učí, jak si správně čistit zoubky, co je pro jejich zdraví dobré a co jim naopak škodí. Jak zmínila odborná vyučující střední zdravotnické školy Marie Dubová, která má projekt Zdravý zoubek na starosti, studenti seznamují děti s prevencí zubního kazu, provedou instruktáž a praktický nácvik efektivní techniky čištění zubů, předají motivační balíčky a budou děti motivovat k pravidelným lékařským prohlídkám u stomatologa.

Hravé učení už za sebou mají i děti v mateřské škole v Růžové ulici v Jindřichově Hradci, naopak těšit se na ně mohou ještě děti v mateřince pod gymnáziem a ve 2., 3. a 6. základní škole v Jindřichově Hradci.