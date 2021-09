Historické centrum města žilo slavnostmi především v sobotu, kdy pestré dění ve městě včetně jarmarku korunoval kulturní program Mezinárodního folklórního festivalu. Slavnosti se konají k poctě svatého Václava, patrona české země, vinařů a pivovarníků. Folklórní festival roztančil město svými vystoupeními po celém historickém centru. Objevila se i Schwarzenberská granátnická garda, jejímž novým členům předal starosta střapce na šavle, tzv. portepee, které symbolizují granátníky v aktivní službě. „Portepee ve slavnostních barvách města a schwarzenberského rodu, modré a bílé, předávám symbolicky právě během Svatováclavských slavností, jež mají v Českém Krumlově staletou tradici a o jejichž oživení se v době První republiky zasloužili právě schwarzenberští granátníci,“ vysvětlil starosta Dalibor Carda.

Posluchače dechovky potěšilo vystoupení Babouků. Na své si přišly rodiny s dětmi, jež se zapojily do řemeslných dílen a rukodělné aktivity či jarmarku v Klášterech.

Pro milovníky vína byl v klášterní zahradě uveden Festival vína. Tradičně zde mohli degustovat vína rozmanitých značek z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie, Německa a Španělska. Výtěžek z degustace organizátoři darují na pomoc postiženým vinařským oblastem postiženým tornádem na Moravě.

Protože krumlovské podzimní slavnosti nesou jméno nejvýznamnějšího patrona, nemohlo chybět ani tradiční setkání Václavů a Václavek. Stejně tak již oblíbený „Večer otevřených muzeí a galerií“ nabízející volné vstupy do Regionálního muzea, Musea Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centra, Synagogy a jinam.

Co ještě můžete navštívit v úterý 28. září:



Státní hrad a zámek (II. nádvoří)

08.30 Schwarzenberská granátnická garda. Slavnostní ranní ceremoniál vztyčování gardových praporů na strážnici.

08.30 – 09.00 Troubení fanfár ze zámecké věže



Chrám Sv. Víta

11.00 a 13.00 mimořádné prohlídky kostela a kaple Sv. Václava. Prohlídka s výkladem Mgr. Petra Pavelce, ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

17.00 Svatováclavská mše svatá

Sloupový sál studijního centra, I. nádvoří Státního hradu a zámku

11.00 Matiné pěveckého sboru Bellaria Český Krumlov. Pravidelné vystoupení českokrumlovského pěveckého sboru Bellaria k významnému státnímu svátku svatého Václava. Na programu zazní kromě Svatováclavského hymnu a české státní hymny i lidové písně a skladby A. Dvořáka, P. Ebena, L. Janáčka, Z. Lukáše a dalších. Sbor vede Jana Eremiášová. Vstupné dobrovolné.



Kláštery Český Krumlov

11.00, 14.00 Sváteční komentované prohlídky. S průvodcem poodhalte zákoutí obou konventů krumlovských klášterů. Dozvíte se zajímavosti z dob dávných i nedávných a zjistíte, jak kláštery ovlivnily vývoj středověké perly rožmberských měst. Představíme unikátní kostel, kaple a dochovanou křížovou chodbu. Doba trvání: 60 min. Cena: 190 Kč / osoba. Nejsou poskytovány slevy. Možnost rezervace na informace@divadlock.cz, +420 380 722 000.



Museum Fotoateliér Seidel

10.00–11.30 a 14.00–15.30 Rodinný program: Nebojte se v temné komoře. Rodinná interaktivní prohlídka. Uvidíte unikátní prosklený fotoateliér, ve kterém se dodnes fotografuje, zkusíte si, jak fungoval klasický fotoaparát a poznáte kouzlo temné komory, kde si sami můžete vyrobit fotogram, ale třeba i vyvolat vlastní fotografii z přineseného filmu z domova, nebo i z archivu ateliéru. Přijďte dětem ukázat magii klasického chemického procesu používaného k výrobě fotografií anebo si sami zavzpomínat na staré časy.

Pro skupiny od 4 do 15 osob (zejména pro rodiny s dětmi), od 10 a od 14 hod., trvání akce do 2 hodin. Vstupné: 80,- Kč děti, senioři; 160,- Kč dospělí; 320,- Kč rodina (2 dospělí a až 4 děti). Program se vstupným, rezervace nutná (736 503 871, info@seidel.cz).



Zahrada Kouzelné bylinky

Zahrada je v těchto dnech otevřena od 10:00 -16:00. Vstupné dobrovolné.

10.00 a 13.00 Komentované prohlídky zahrady (25. až 28. 9. 2021). Vstupné dobrovolné.



Přístaviště Parkán - Voroplavba Radka Šťovíčka

10.00 – 18.00 Ukázka modelu vltavského voru „Předák“ k plavení dřeva. Každou hodinu výklad o stavbě a plavbě vorového pramene.

10.30 – 18.30 Pravidelné vyhlídkové plavby v časech: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 hodin. V ceně lodního lístku je nápoj na voru. Lodní lístek můžete také využít k bezplatné návštěvě věže kostela sv. Jošta. Lístky zakoupíte v Infocentru na náměstí Svornosti nebo na prodejních místech společnosti VOROPLAVBA Radek Šťovíček – Parkán 1 (přístaviště), Horní 150, nebo Široká 53. Více na: www.voroplavba.cz, nebo tel.: 605 218 018.



Poutní areál na Křížové hoře

10.00 – 18.00 Zpřístupnění areálu. Mimořádné zvonění zvonu v 15 hodin.