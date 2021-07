Kynologové z Územního odboru J. Hradec každoročně přijíždí prezentovat svou práci na letní dětské tábory. Zavítali také na dětský tábor Baterie Slaný, který zde už třetím rokem pořádá ministerstvo zemědělství pro děti svých zaměstnanců i rezortních organizací.

Táborníci zhlédli ukázky práce čtyřnohých ochránců zákona. | Foto: Hana Millerová (PČR)

"Ukázky práce mužů zákona zhlédlo 31 táborníků ve věku od 6 do 15 let společně se svými vedoucími i zdravotnickým personálem. Mladí táborníci se dozvěděli, jak služební pes prochází výcvikem již od štěňátka a jaké dovednosti musí zvládnout, aby mohl být zařazen do kategorie pátrací pes," popsala mluvčí jindřichohradeckých policistů Hana Millerová s tím, že celkem policisté předvedli ukázky výcviku tří policejních psů.