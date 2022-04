Ale stále je pevně přivázaná řetězem, ale aby přecejenom se nevydala na výlet. Škoda, že je plná odpadků. Do tak trochu bohem zapomenutého území ve městě by se jinak i tahle opuštěná prámka hodila.

Ale není to všude stejné, třeba vycházka kolem řeky pod gymnáziem až k Nežáreckému mostu je po obou březích parádní. Jen v jednom místě řetěz sloužící jako zábradlí leží na zemi a sloupek čouhá z vody. Asi někomu překážel.

Palec nahoru, zase je vidět na Nežárku. Podívejte se, jak břeh řeky prokoukl

No a samostatnou kapitolou je levý břeh Nežárky pod nádražím. Tam prostě vegetace a nepořádek nad přírodou řadu let vítězí. Naproti na druhém břehu letos pracovníci Služeb města nevzhledný prostor parádně vyčistili. Takže to jde.