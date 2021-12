Výstavu po čtrnáct let až do roku 2016 pořádali manželé Plecháčovi ve své stodole. Předvánoční tradice se stala oblíbenou nejen mezi místními. Od té doby, co Plecháčovi zemřeli zůstaly betlémy zavřené v krabicích. Letos se Spolek žen Zahrádky ve spolupráci s obcí rozhodl na tradici navázat a betlémy opět vystavit.