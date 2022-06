"Zatím to projíždíme, je to po celém městě," komentoval starosta Týna nad Vltavou Ivo Machálek ve čtvrtek krátce po osmé hodině dopoledne přímo na náměstí Míru škody, které napáchal přívalový déšť z bouřky, která přišla ve středu navečer. Jen na městském majetku odhadl, že půjde o miliony korun a ukázal na dlažební kostky, které vodní živel vytrhal z podloží a shrnul je do kamenného pruhu, který se táhl od vjezdu na horní část náměstí u radnice až dolů pod kostel a hotel Zlatá loď. "A to ještě si nedovedu představit škody u obyvatel města," zdůraznil Ivo Machálek. Středa 29. června 2022 se tak přidá k dalším datumům, kdy Týn neodolal řádění přírodního živlu.

"V noci hasiči jezdili do půl čtvrté do rána," uvedl k prvním záchranným pracím Ivo Machálek s tím, že hlavně vyčerpávali sklepy a čistili ucpané stoky. Už dopoledne se do odklízení kostek a písku z náměstí pustila jedna z místních firem. "Máme tu dlaždičství, naštěstí nám dali přednost před jinými zakázkami," ocenil starosta vstřícnost firmy.

Pršelo celý den

"Poprchávalo celý den," vrátil se starosta do čtvrtka a dodal, že největší přívaly přišly večer kolem půl osmé, osmé hodiny. Nejvíc poškozeny byly ulice Tyršova, Jiráskova, lokalita Peklo, Vinařického náměstí a náměstí Míru. Škody byly i na Malé Straně. Přetekl rybník u sběrného dvora a voda se dostala až do bazénu. Město tak v pátečním ránu skýtalo skutečně smutný pohled.

"Navíc je konec školního roku," doplnil starosta s tím, že to ještě o trochu zvyšuje zmatky ve městě. Třeba náměstí Míru muselo být totiž uzavřeno, v ulici nad náměstím zůstal na ostrůvku dlažby osobní automobil, který ale nemohl odjet, protože všude kolem živel odnesl nejen dlažbu, ale i podkladové vrstvy písku a drobného štěrku.

Tři dny, tři bouřky

"Tři dny za sebou byly tři bouřky," naznačil starosta že vsáknout už se voda ve středu, když přišel nejsilnější déšť, neměla kam. Město povolalo i pracovníky Vltavotýnské teplárenské k čištění vpustí do kanalizací. Za několik dnů už byly koše vpustí zcela zanesené.

Večer ve středu ještě v Týně pytlovali pytle s pískem a rozváželi je po městě zájemcům, protože byla ještě ohlášena další bouřka. Podle Iva Machálka se ale na podobné přívaly nelze připravit. "Proti vodě neuděláte nic," zdůraznil Ivo Machálek a dodal, že dole pod kostelem, kde si voda našla cestu jen nad úzkým schodištěm a něolika okny v ohradní zdi u kostela, to vypadalo, jako by tudy tekla Niagara. Díky tomu, že se ale ve zdi udělala oka na doporučení architektů, tak vydržela. Před šesti lety při jiné lokální povodni byla zle pošramocena a místy i vyvrácena. Přitom starosta zdůraznil, že ve středu ani tolik nefoukalo. Vodní příval se do města hnal z okolních strání, z polí a luk.

Někteří ale měli tentokrát štěstí. "Tentokrát poprvé nás to nevzalo, šlo to na parkoviště. Před dvěma lety jsme byli vytopení," poukázal Miroslav Urban, provozující zmrzlinové okénko v penzionu Dům pod kostelem, na to, že lokální záplavy bohužel nejsou v Týně úplnou výjimkou. "Nikdo tady nemá pojištění na vodu," doplnil na adresu domů v dolní části města u řeky, kde hrozí útok živlu z různých stran. Hůře dopadl hotel Zlatá loď na dolním konci náměstí. Sklepy se sklady alkoholu nebo s technickým zařízením zalila nejen voda ale i bahno. "Jedna parta tu byla už v noci, my jsme tu od pěti ráno," konstatoval Jiří Hanuš ze společnosti ELBH, která má na starosti správu a úklid objektu.

Uklízeli třeba i ve Sportovní hale. Před dveřmi ještě byly pytle s pískem, uvnitř se už v restauraci servírovalo. "Ještě jsme nespali," komentovala to část personálu unaveně sedící na zahrádce před halou. Podobně to bylo v hale, voda, ženoucí se shora od cesty na Semenec a po staré silnici na Koloděje, zatopila vstup i šatny. "V pondělí to bylo to samé. Načisto jsme uklidili a teď můžeme znova," zalitovala vynaložené práce uklízečka Ivana Kleinová.

Země už nebere

Podle meteorologa Josefa Slavíka z Českého hydrometeorologického ústavu mohlo v Týně při přechodu bouřkového pásu napršet 20 až 25 mm vodního sloupce, tedy litrů vody na metr čtvereční. "Co hraje zásadní roli, je nasycenost půdy," upozornil Josef Slavík. Prší totiž již delší dobu a půda pak není schopna pojmout ani příděl, který relativně není úplně mimořádný. V Českých Budějovicích byl úhrn srážek za středu a noc 32,1 mm, za dopoledne to bylo zhruba 6 mm a při večerní bouřce zřejmě také kolem 20 - 25 mm, jako v Týně.

Další výstraha

V pátek čekají meteorologové bouřky ojediněle, hůře by mohlo být v sobotu, kdy je vydána výstraha pro západní část kraje na první, žlutý stupeň nebezpečí a pro východní část Táborska a Jindřichohradecka na druhý, oranžový stupeň.