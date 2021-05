Přírodní kresby v minerálech z celého světa spatříte na výstavě s názvem Krajiny jenom tušené, která se uskuteční od 10. května v Třeboni. Už nyní ji v zámeckém parku připravuje Lukáš Ulbert.

Výstava jedinečných minerálů z celého světa se chystá v třeboňském zámeckém parku. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Lidské oko uchvátí sbírka minerálů a nejen to. Spatříte tu například křišťály, zkamenělé dřevo, zkamenělý kořen palmy, zlaté valouny, měsíční prach z měsíce, trilobit, smaragdy či rubíny. „Přivezli jsme toho opravdu moc, zaplněná bude galerie, geostezka, obchůdek a park. Bude tu probíhat i práce s detektorem, každý si bude moci najít svůj zlatý valoun nebo meteorit,“ říká Lukáš Ulbert z rodinné společnosti Kavana mineral. Do Třeboně přijel z Prahy s přítelkyní a se synem. „Sbíráme vše různě po světě. Zajímavá lokalita je Afrika – Namíbie. Jedná se i o podmořský, hlubinný sběr,“ přibližuje zkráceně sbírku. Cennosti si budete moci i zakoupit. Výstava potrvá v Třeboni do konce září.