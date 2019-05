Děti z prvních i druhých stupňů celkem třinácti základních škol z Jindřichohradecka poměřily své síly a zkušenosti ve zdravotnických disciplínách. Zapojily se totiž do okresního kola soutěže Mladý zdravotník, kterou pravidelně pořádá organizace Český červený kříž.

Poté, co žáci základních škol splnili povinná stanoviště, mohli se pustit také do stanovišť, která pro ně připravili hasiči a policisté. U jindřichohradeckých hasičů se děti seznámily se zásahovými obleky, a co pro ně bylo jistě velmi zábavné, mohly si je i vyzkoušet.