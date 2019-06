Jindřichův Hradec – Od pondělního odpoledne se na území města nacházejí další takzvané kameny zmizelých. Byly věnovány rodině Bienenfeldových, která bydlela a žila v Klášterské ulici, v domě s číslem 73.

„Rodina vedla obchod s kůžemi – bratři Viktor, Max a Otto a jejich sestry Adéla Liebenová a Olga Gottliebová pomáhali své ovdovělé matce s podnikem. Otto Bienenfeld jako první z rodiny nastoupil do transportu směřujícího do Terezína a jeho stopa končí začátkem ledna 1942 v Rize, Viktor byl zatčen a po nějakou dobu vězněn v Osvětimi a tam také zavražděn v březnu 1942, Max byl zavražděn v září 1942 v Majdanku. Jejich provdané sestry se svými manžely byly deportovány do ghetta ve Varšavě a Lublinu a jejich stopy mizí v dubnu 1942,“ přiblížila tragický osud Bienenfeldových Marta Leblová ze spolku Zikaron.