Slavnostního nástupu se mimo jiné zúčastnili i poslanec Jan Bartošek, starosta města Jan Mlčák nebo zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení Jan Štěpánek. Nechyběly ani místní dobrovolnice, které šily roušky pro vojáky v době boje proti koronaviru.

„Darovaly nám více než čtyři tisíce roušek a za to jim chceme moc poděkovat. Pro nás to bylo velice náročné období, protože když začala koronavirová pandemie, tak jsme nasazovali zhruba dvě stovky lidí na státní hranice. Nikdo nevěděl, co pandemie udělá nebo neudělá. Proto jsme museli stanovit různá opatření, karanténu vojáků před nasazením i po něm. V jednu chvíli tak byl kvůli tomu dokonce zaměstnán celý útvar,“ uvedl velitel 44. lehkého motorizovaného praporu Milan Zvirinský.

Práci dobrovolnic ocenil i jindřichohradecký starosta Jan Mlčák. „Je to důkaz soudržnosti našeho národa. A je to důkaz, že se ve chvílích krize dokážeme semknout a navzájem si pomoci,“ zmínil starosta Mlčák.

Součástí nástupu bylo také udílení medailí a čestných odznaků. Celkem bylo dekorováno 51 vojáků. Většinu jindřichohradeckých vojáků nyní čeká zasloužená dovolená. Vojáci z minometné čety ale odjíždějí do zahraniční mise NATO v Lotyšsku, kde budou provádět výcvikové úkoly.