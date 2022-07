Asi nejvyhledávanějším místem je v současných vedrech venkovní aquapark jindřichohradeckého bazénu. "Návštěvnost se při těchto tropických teplotách pohybuje mezi tisícovkou až dvěma tisíci návštěvníky za den. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, ideální je přijít hned ráno, ale i večery jsou tu krásné," poradila vedoucí bazénu Marcela Kůrková a dodala, že návštěvníci letního areálu mají možnost zapůjčení slunečníku. Celodenní vstup do venkovního areálu pro dospělého vyjde na 100 korun, u dětí je to 60 korun.