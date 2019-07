Výstava Kolasice představuje tvorbu studentky pražské AVU Hany Sommerové a studentky pražské UMPRUM Elišky Hanušové coby ukázku přesahu médií, obsahově zaměřenou na témata krajiny a environmentu.

Expozice bude přístupná do 25. srpna letošního roku. Muzeum fotografie a moderních obrazových médií má během letních prázdnin otevřeno denně od 10 do 17 hodin s přestávkou od 12:30 do 13 hodin.