OBRAZEM: Žďákovský most spojuje břehy Vltavy už 55 let

Ve středu to bude přesně 55 let, co byl slavnostně uveden do provozu Žďákovský most. Bylo to 27. dubna 1967. O spojení dvou břehů Vltavy se přitom uvažovalo už v roce 1941.

Žďákovský most spojuje břehy Vltavy už 55 let. | Foto: Archiv Deníku a archiv obce Orlík nad Vltavou

Současnou podobu však začala vize nabírat až začátkem padesátých let, kdy už bylo rozhodnuto i o výstavbě vodního díla Orlík. Stavba začala v roce 1956 a trvala s přestávkami do roku 1967. Žďákovský most, tehdy největší jednoobloukový ocelový most na světě, je pojmenovaný podle vesničky Žďákov, která ležela téměř pod ním. Ocelovou konstrukci mostu smontovaly Hutní montáže Ostrava v letech 1963 až 1965. Původně se měla montovat nad nezatopeným územím, ale protože se výstavba přehrady urychlila a mostárny nestihly dodat mostní konstrukci ve zkrácené lhůtě, montovalo se nad vodou. Za výrok o táboře v Letech uložil soud Roznerovi půlroční podmíněný trest Žďákovský most, který spojuje kostelecký a orlický břeh, získal v roce 2001 cenu Most století v kategorii ocelových silničních mostů. Na zásadní rekonstrukci čekal most do června roku 2015, kdy zde byly zahájeny práce a trvaly až do října roku 2017. Prostřednictvím archivních snímků můžete nahlédnout do doby jeho stavby.