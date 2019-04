Baráčnická obec Kunifer na neděli 7. dubna připravila tradiční vynášení smrtky. Průvod se ve dvě hodiny odpoledne vypravil do ulic centra Hradce, kudy přes obě náměstí zamířil do Husových sadů na Naxerovu lávku. Tam byla figurína smrtky obřadně zapálena a vhozena do vody. Tento obřad značí pomyslnou tečku za letošní zimou.