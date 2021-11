Zdroj: Deník

Křížovou cestu před časem doplnila i neobvyklá trojboká stavba. Aby ukázala další pohled na největší křesťanský příběh.

Postupem času ale počasí a další nepříznivé vlivy natolik poškodily malby, že je podle starosty Dobré Vody Petra Štiky čeká rekonstrukce. „Kapličky jsou v majetku obce. Příští rok to musíme udělat,“ říká Petr Štika. Přípravné práce už byly zahájeny.

Znakovitá malba

Když obrazy Renata Štolbová chystala, bylo to pro ni vybočení z obvyklých postupů a zvyklostí. „Samozřejmě,“ potvrzuje a hned popisuje dva hlavní důvody. Jednak neobvyklý formát. Plechové desky v kapličkách jsou hodně přes metr vysoké a široké třeba kolem 80 centimetrů. „Jsou to velké formáty a já nejsem malířka velkých formátů,“ upozorňuje umělkyně, jejíž plátna jsou víceméně poloviční. Druhý důvod byl i v pojetí obrazů. Malba je spíše znakovitá, důležité bylo, aby už z dálky byl výrazně vnímaný kříž. Zdálky proto, že obrazy jsou ve venkovním prostoru, ne v místnosti, jak bývá obvyklé. „Mělo to scénář, který se úplně nepodobá mým běžným malbám,“ říká výtvarnice.

Jenže olejomalby na plechu začaly záhy podléhat povětrnostním vlivům. „Za pár let jsem to obcházela znovu,“ naznačuje Renata Štolbová, že současná zahájená rekonstrukce křížové cesty není první opravou.

Ráno sníh a v poledne žár

„V březnu je ráno mráz a dole na obrazech navátý sníh, pak začne svítit slunce a v poledne na nich neudržíte ruku. Plech se rozepíná. Poškozují je i kamínky odlétající od aut,“ vypočítává autorka, čemu všemu musí čelit díla ve výklencích s tím, že svůj podíl mohou mít i kyselé deště. Kapky znečištěné průmyslovými exhalacemi.

Oprav už bylo několik. Nyní se chystá uplatnění nové technologie. „Nepřipadalo mi smysluplné pořád to přemalovávat,“ říká Renata Štolbová a dodává, že ji inspiroval známý Radim Darius, který má tiskárnu a grafické studio. Tiskne i na plech, přesněji řečeno na speciální povrch, pod kterým je hliníkové jádro. Malířka už tento postup vyzkoušela pro jednu práci, která je umístěna v Třeboni, a byla spokojena. Rozhodla se proto stejný postup vyzkoušet i pro Dobrou Vodu.

Nyní si nechala umělkyně na plech vytisknout zmenšené, zhruba poloviční, reprodukce současné podoby obrazů. Reprodukce bude opravovat a potom se výsledek zvětší a znovu vytiskne na velké formáty pro jednotlivá zastavení křížové cesty. „Zvětšení nevadí, technologie jsou dnes úžasné,“ naznačuje výtvarnice, že se o výsledek neobává. „Vyzkoušela jsem to, jde to aplikovat na jakékoliv obrazy, jakoukoliv technikou,“ zdůrazňuje Renata Štolbová. Naznačuje také, že i když hlavní styl obrazů zůstane zachován, mohou se v nové podobě lišit od té staré. Výtvarnice začala dělat koláže, pracuje s trhanými papírky, kousky látky. Restaurování obrazů nabízí šanci pojmout je jinak. „Převládající kompozice zůstane, výrazný symbol kříže také, akorát se na to budu dívat jinýma očima,“ usmívá se malířka, která křížovou cestu v Dobré Vodě neovlivnila jen svými obrazy.

Trojboká stavba

Mezi kapličkami je u kostela i jedna, jejíž stavbu iniciovala z osobních duchovních důvodů Renata Štolbová. „Vadilo mi, že křížová cesta končí v hrobě. Pro mě je důležitým poselstvím víry zmrtvýchvstání. Je to i symbolické, že se člověk v životě změní, že se probere ke způsobu života, který je nový, který nabízí naději. Proto jsem tam chtěla mít zmrtvýchvstání,“ říká Renata Štolbová k motivům obrazů v trojboké kapličce. Ta je novější než ostatní, už ale i na ní zapracovaly čas a počasí. „Taky už dostala na frak,“ osobitě komentuje stav maleb výtvarnice.

Nyní staví nový ateliér, reprodukce má připravené a po Novém roce se chystá pustit do práce. „Abych na to měla klid,“ vysvětluje umělkyně a těší se, že neobvyklému úkolu věnuje hlavně zimní měsíce. Předpokládá, že v létě by mohly mít kapličky už novou výzdobu.