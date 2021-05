Většina ubytovacích zařízení na Jindřichohradecku již otevřela nebo to plánuje k 31. květnu. Do hotelů a penzionů přijíždí převážně tuzemští turisté. Informace potvrdil Milan Petr, manažer portálu hotel.cz. „Zatím je vytížení ubytovacích zařízení na Jindřichohradecku nízké, osmdesát procent veškerých rezervací směřuje na léto,“ upřesnil.

Hotel Concertino - Zlatá Husa. Ilustrační foto. | Foto: Archiv hotelu

Například třeboňský penzion U Slunce, kde je spolumajitelem Ondřej Lebr, obsadilo zatím několik jednotlivců, avšak nejedná se o nápor návštěvníků. „Zatím je to slabota i kvůli počasí. Některé pokoje jsme měli zaplněné, ale byli to spíše jednotlivci. Předpokládám, že se to během dvou týdnů trochu rozhýbe. V příštím měsíci nějaké rezervace pobytu máme. Léto nevypadá nijak tragicky,“ komentoval situaci po dlouhé pauze, kdy byly hotely a penziony zavřené, spolumajitel. Penzion U Slunce má 12 pokojů a 29 lůžek.