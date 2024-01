Drobná a stále dobře naladěná žena provozuje spolu s manželem už 15 let fitness centrum na jindřichohradeckém sídlišti Vajgar. Kromě toho Alena Bolfová pracuje na základní škole jako asistentka. Přestože celý život aktivně cvičí, nikdy profesionálně nezávodila. Vše se změnilo o Vánocích roku 2023. „Manžel mi věnoval poukaz na OCR Gladiator Race v Milovicích. Dva měsíce předtím jsem ale podstoupila operaci kýly a měla strach, abych se vůbec na závody dostala. Naštěstí všechno dobře dopadlo a skončila jsem k mému překvapení druhá. Závod byl zároveň pozvánkou na mistrovství Evropy do Maďarska a tam jsem se také umístila na druhé pozici,“ usmála se energická Alena s tím, že se stříbrnou medailí automaticky kvalifikovala na mistrovství světa do Belgie.