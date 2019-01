Dačice – Největší investicí v příštím roce v Dačicích bude rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček.

V tento týden zastupiteli schváleném rozpočtu se na ni počítá s částkou zhruba 14,5 milionu korun. Jak informovala Marcela Chvátalová z útvaru tajemníka městského úřadu, rozpočet na příští rok ve výši 151,5 milionu korun je vyrovnaný.

Mezi další zásadní investiční akce příštího roku patří výstavba domu dětí a mládeže, kde je připraveno pět milionů korun. Nový dům dětí by měl vyrůst v areálu Mateřské školy v Bratrské ulici. Revitalizace v nákladu čtyř milionu by se měl dočkat i Kancnýřův sadu, kde vznikne nový prostor pro různá kulturní vystoupení a společenské akce. A také začne první etapa realizace komunitně správního centra, pro kterou jsou v rozpočtu vyčleněny tři miliony. Jak vysvětluje dačický místostarosta Miloš Novák, myšlenka je taková, že by mělo dojít k propojení řady domů vedle radnice, které město vlastní: „Vzniklo by centrum, kde by byli všichni úředníci a oddělila by se samospráva a státní správa. V první etapě by se řešil objekt, kde nyní končí katastrální úřad."

Zastupitelé se mimo jiné zabývali poplatky za komunální odpad pro příští rok. Zde je dobrou zprávou pro obyvatele města, že platba na osobu a rok zůstává 600 korun jako letos.