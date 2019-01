České Velenice - Během rozsáhlé rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Sadech dodávky zajistí suchovod.

Přibližně do konce října by měly trvat práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace společně s následnými úpravami místních komunikací na českovelenickém sídlišti Na Sadech.Podle místostarosty Miroslava Kotrče zatím vše postupuje podle harmonogramu. „V současné době se kope hloubková kanalizace a práce postupují tak dobře především díky suchému počasí. Kdyby ve výkopech stála voda, bylo by to složitější," vysvětlil místostarosta.

Během tří měsíců by mělo být postupně vyměněno staré a již nevyhovující potrubí za nové plastové, které má delší životnost. „Samozřejmě potom dojde i k opravám povrchů a vznikne i nové parkoviště, díky kterému přibude na sídlišti 13 novým míst, která pomohou místním obyvatelům s nesnadnou situací při parkování," vyzdvihl Miroslav Kotrč.

Kromě nového parkoviště se obyvatelé sídliště dočkají také bezbariérových přístupů do domů a nového chodníku. „S tím se původně nepočítalo, ale vzhledem k postupujícím pracím jsme se rozhodli ho také vybudovat," dodal.

Městu se naštěstí daří šetřit některé náklady díky využívání starého materiálu, který vzniká po výkopových pracích. „Jednak v jedné části využijeme betonový podklad, který již na místě je, na nějž bude navýšena nová komunikace. Další beton, který se tady po provedení výkopů získal, je průběžně rozbíjen přistaveným drtícím vozem a zpětně použit," objasnil místostarosta.

Přestože je rekonstrukce poměrně rozsáhlá a dlouhodobá, snaží se město, aby se obyvatel dotkla co nejméně. „Opravy jsou rozděleny na jednotlivé úseky tak, aby byla uzavřena vždy jen určitá část sídliště, ale zůstal zachován přístup z jiné části."

Odpadla také nutnost zásobovat místní vodou dováženou v cisternách. „Zavedli jsme sem na tuto přechodnou dobu suchovod, takže lidé si nemusí chodit pro vodu do cisteren, jak to bývalo dřív, ale jsou napojeni v podstatě běžným způsobem, jen je voda vedena po povrchu," upozornil Miroslav Kotrč.

rekonstrukce za necelých 6 milionů korun bez DPH zahrnuje: vodovodní řady kanalizace povrch místních komunikací nová parkovací místa bezbariérové přístupy k domům úprava ploch využívaných obyvateli sídliště k uskladňování nejrůznějších materiálů a věcí

