V obou otázkách, které byly předmětem referenda, se Slavoničtí přiklonili v podstatě k řešení, které od začátku samospráva považovala za správnější. "To znamená v případě sakur na náměstí upřednostnili jednorázovou náhradu vhodnějšími hlohy, a v případě březového stromořadí v městském parku dali přednost zadání zpracování dokumentace etapovité obměny," upřesnil starosta Hynek Bažek.

Během parlamentních voleb se také obyvatelé příhraničního města Slavonice na Jindřichohradecku navíc účastnili i místního referenda. To se týkalo sakur na náměstí a březové aleje v parku. Celkem volební komise vydaly na třech okrscích 848 obálek k tomuto účelu, což je 43,53 procent z 1948 zapsaných voličů a znamená to, že je toto rozhodnutí platné.

