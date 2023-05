Třeboni se dostalo nevídané a zároveň dojemné pozůstalosti. Město kontaktovala notářská kancelář, která vyřizuje pozůstalost s oznámením, že prostřednictvím závěti získává byt a částku zhruba tři miliony korun.

Eva Ryndová strávila v Třeboni krásné roky, proto se rozhodla městu odkázat svůj majetek. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Velkorysý odkaz Třeboni věnovala po své smrti obyvatelka lázeňského města Eva Ryndová. Zastupitelé na svém posledním jednání hodnotné dědictví přijali všemi pětadvaceti hlasy.

Paní Ryndová nebyla rozenou občankou Třeboně. Do města se přestěhovala a v závěti uvedla, že tu strávila mnoho spokojených let svého života. To bylo i důvodem, proč městu byt a finance odkázala a zároveň i důvod, proč chce být rozptýlena na místním hřbitově. Vedení města rozhodnutí jeho občanky věnovat Třeboni část svého majetku zaskočila. "Je to velmi vzácné a myslím, že jsme se s tím historicky nikdy nesetkali. Vyrazilo mi to dech. Je to pro město obrovská pocta a je neskutečné, když paní odkáže majetek městu s tím, že tady prožila nejhezčí roky a má Třeboň ráda," řekl starosta Jan Váňa s tím, že paní Ryndová zemřela už přibližně před rokem a osobně ji prý neznal. Jakmile bude dědické řízení ukončeno, byt i finance se převedou na město. "Peníze půjdou na účet města. Co se týká bytu, tam zatím nevíme, jestli ho pronajmeme nebo prodáme. O tom zřejmě povedeme diskuzi na zastupitelstvu," doplnil starosta.

Město by rádo svojí obyvatelce dodatečně vyjádřilo vděčnost. "Nesmírně si toho vážíme, paní si jistě zaslouží poděkování. Přemýšlíme o tom, jakým způsobem bychom její jméno připomněli v Třeboni, když se zachovala takto velkoryse. Například formou pamětní desky v blízkosti bytu, který městu odkázala," uvedl starosta Váňa s tím, že o konkrétní formě vzpomínkového místa zatím není rozhodnuto. O samotné dárkyni se dozvědí více i obyvatelé města. "Komunikujeme s její sousedkou. Jsme připraveni ji trochu vyzpovídat a napsat krátký článek o životě paní Ryndové do květnového vydání Třeboňského světa," přislíbila místostarostka Třeboně Jana Grammetbauerová.

Štědrá Eva Ryndová ale nemyslela jen na své milované město. Dalších 300 tisíc korun totiž odkázala například také nadaci Olgy Havlové, která podporuje organizace pomáhající lidem se zdravotním postižením, opuštěným dětem, nemocným a starším občanům se začleněním do společnosti.