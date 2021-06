Jindřichohradecké očkovací centrum čeká rekordní týden. Na Fakultě managementu VŠE mají zdravotníci připravených 6 156 vakcín.

Očkovací centrum v Jindřichově Hradci v budově Fakulty managementu VŠE. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jitka Davidová

To je nejvíce od začátku očkování. Denně tak zdravotníci z Jindřichohradecké nemocnice naočkují v průměru víc než 1200 lidí. Očkovací centrum proto rozšiřuje otevírací dobu a vakcinace se uskuteční od pondělí do pátku od 8.00 přibližně do 17.00 hodin. V tomto týdnu od 14. do 20. června budou všechny naočkované vakcíny od společnosti Pfizer. Na první dávky je připraveno 2 792 vakcín a na druhé dávky 3 364 vakcín.