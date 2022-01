Například praktická lékařka pro dospělé Iveta Brožová ve své ordinaci ve zdravotním středisku Větřní zájemce očkuje už od počátku listopadu. „Masivně očkujeme zhruba od půlky listopadu,“ sdělila. „Očkujeme denně. Lidé se o tom dozvídají mezi sebou. Část mých pacientů tvoří i lidé z Českého Krumlova. Očkujeme i pacienty, kteří nejsou u nás registrovaní. Všechno si zajišťujeme sami, problémy s dodávkami vakcíny nejsou.“ Lékařka aplikuje vakcínu od společnosti Pfizer, v ordinaci naočkovali už asi zhruba 450 zájemců. Nikoho ale k vakcinaci nepřemlouvá. „Já nepřesvědčuji, pouze očkování doporučuji. Lidé totiž nyní už mají své přesvědčení.“

Místa, kde je možné se nechat naočkovat, najdou i lidé na kaplické poliklinice. „My neočkujeme,“ uvedla praktická lékařka Dana Doležalová, která je velmi vytížena kvůli velkému množství pacientů. „Na poliklinice jsou ale dvě ordinace, kam se mohou lidé objednat. K panu doktorovi Pavlovi Kálalovi na chirurgii v přízemí každý pátek od 15 do 18 hodin a k paní doktorce Janě Děkanové tady na patře po objednání jeden až dva dny v týdnu.“ Doktorka Dana Doležalová zatím o zavedení očkování ve své ordinaci neuvažuje. „Dokud kolem toho bude tak složitá administrativa, jako je nyní, tak ne,“ řekla. „Nejde o samotnou aplikaci vakcíny, ale o následném zdlouhavém zapisování. Máme hodně pacientů a pak trvá hroznou dobu, než vše požadované zapíšeme. Papíry dělám čtyři pět někdy i šest hodin. Nemohu si tedy přibrat ještě administrativu kolem očkování. Věřím, že se to časem upraví, administrativní povinnosti ubudou, programy budou fungovat bez problémů a pak budeme očkovat proti covidu stejně jako proti chřipce. Nemám sice dobrý pocit z toho, že nemohu dát lidem, co jsou zvyklí, nejsem zvyklá říkat ne, ale bohužel.“

Naplno by se mělo každým dnem rozjet očkování také na krumlovské poliklinice u lékařky Jarmily Křikavové. „Chybí k tomu už jenom podpis jedné smlouvy, ke kterému by mělo dojít už dnes,“ informovala. „Očkujeme vakcínou Pfizer dospělé i děti od pěti let, výjimečně můžeme pacienta naočkovat i v domácím prostředí. Počítáme, že budeme očkovat denně, zatím se očkuje od 8 do 12 hodin a středy od 12 do 16 hodin. Ale je možné si domluvit individuální čas.“ Také Jarmila Křikavová potvrzuje, že zájem lidí o vakcíny je. „Na zítra máme nahlášeno 30 lidí. Toto očkovací centrum ještě nefunguje přes centrální registraci, protože řada lidí má problém se přes ni zaregistrovat. Tak jsme tu zřídili samostatnou telefonní linku 382 211 167 pro očkovací centrum, kde se stačí jednoduše přihlásit. Zpočátku se může stát, že u telefonu v té chvíli nikdo nebude, ale děvčata pak zpětně vyřizují zmeškané hovory.“

Proti covidu očkuje i velešínský praktický lékař Peter Triščík a další lékaři.