Naši letci dosáhli v bitvě mezi 10. červencem až 31. říjnem 1940 celkem 56 jistých a 20 pravděpodobných sestřelů nepřátelských letounů. Svoji statečnost při obraně hrdého Albionu zaplatilo celkem 7 našich aviatiků svým životem. Jedním z nich byl Vilém Göth, jehož předválečné osudy jsou úzce spjaty s Dačicemi na Jindřichohradecku.

Vilém se narodil 22. dubna 1915 v Brně jako syn vojáka z povolání, domovskou příslušnost však měl v Dačicích, kde pobýval u prarodičů. Studoval nejprve v Brně, po přestěhování rodiny do Jihlavy pokračoval na reálce v Telči, kde úspěšně maturoval 15. června 1934. Po vzoru otce se chtěl stát vojákem z povolání. Koncem června 1934 se proto přihlásil k dobrovolnému odvodu. Prezenční službu vykonal u Leteckého pluku 2 v Olomouci. V letech 1934 až 1935 absolvoval záložní důstojnickou školu Vojenského leteckého učiliště v Prostějově, po ukončení sloužil u Leteckého pluku 5 v Brně, kde 25. července 1935 havaroval a vážně se zranil. Přesto od října 1935 do srpna 1937 úspěšně vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, následně sloužil jako stíhací pilot v Prostějově a Piešťanech.

Po 15. březnu 1939, okupaci zbytku porobené vlasti hitlerovci, se rozhodl pro ilegální odchod do zahraničního odboje. První pokus se mu nezdařil, avšak ukryt v železničním vagónu pod uhlím se dostal v noci z 12. na 13. června na druhý pokus do Polska. Byl přijat v čs. vojenském táboře v Malých Bronovicích u Krakova, poté se z přístavu Gdyně přepravil lodí s dalšími našimi vojáky 31. srpna 1939 do Calais. Ve Francii podepsal v říjnu 1939 formální závazek do Cizinecké legie. Již 10. října byl zařazen k pilotnímu výcviku v Chartres, do válečných bojů na jaře 1940 však nezasáhl. Po porážce Francie odplul v organizovaném čs. vojenském lodním transportu z Bordeaux a 21. června 1940 dosáhl anglického přístavu Falmouth. Po nezbytně nutném pobytu v čs. vojenském stanovém táboře v Cholmodeley parku byl 12. července 1940 zařazen do RAF VR (aktivní zálohy britského Královského letectva) k právě založené 310. čs. stíhací peruti vyzbrojené letouny Hurricane Mk I.

Od nasazení jednotky do bitvy o Británii byl Vilém přímým účastníkem obrany britských ostrovů. V rámci Duxfordského křídla, tvořeného 19., 242. a 310. stíhací perutí, se zapojil 7. září 1940 do vzdušného střetnutí s Luftwaffe nad ústím Temže poblíž Southendnu. Krátce po 17 hodině sestřelil v souboji dva německé Messerschmitty Bf-110 od ZG 2, avšak jeho Hurricane MkI. V6643 (NN-Y) byl vážně poškozen střelbou zadního střelce Bf-110 a Göth musel nouzově přistát „na břicho“ na pozemku farmy v Purleigh. Dne 18. října byl převelen od „třistadesítky“ k 501. britské stíhací peruti na základně v Biggin Hillu. Již následující den zde začal operačně létat. Zahynul 25. října 1940 v 15.25 hodin po srážce se spolubojovníkem od perutě P/O Kennethem W. McKenzie při zahájení útoku na Messerschmitt Bf-109 od JG 51. Göth se zřítil u farmy Manor na jihu Anglie a v troskách svého Hurricane Mk.I P2903 (SD-) zahynul. Pohřben byl 31. října 1940 v Sittingbourne-Milton, hrob číslo W-141, hrabství Kent.

Vilém Göth je nositelem in memoriam čs. vojenských vyznamenání. V roce 1947 mu byla odhalena v Dačicích na domě 63/I pamětní deska a pojmenován po něm místní aeroklub. Ulice s domem, kde bydlel před válkou, dnes nese jeho jméno. Roku 1991 byl in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka letectva.

Když jsme s kolegy z našeho Klubu historie letectví Jindřichův Hradec navštívili poprvé místo posledního odpočinku a posléze i dopadu Hurricane Viléma Götha, tamní starousedlí Angličané nám vykládali příběh skonu našeho statečného letce. Bylo však smutným poznatkem, že ho až do naší návštěvy v roce 2006 považovali za polského pilota

Autor: Vladislav Burian