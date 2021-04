"Na druhé dávky potřebujeme 5 160 vakcín Pfizer a Moderny. Na ty první můžeme tedy použít 11 310 vakcín Pfizer, 1 710 vakcín Moderny a 2 400 vakcín Astra Zeneca, které opět všechny dáme praktickým lékařům. Tím bychom měli tento týden dosáhnout 15 420 nově naočkovaných Jihočechů," vypočítává Martin Kuba.

K úterku má kraj v OČKÁCH /tedy očkovacích centrech) zaregistrováno cca 17 tisíc zájemců o očkování ve všech skupinách, tedy už i ve skupině 65+. "Je jasné, že se stále registrují noví lidé i ve věku 70+ a 65+, takže to číslo se pořád trochu mění. Ale znamená to, že v tomto týdnu bychom měli naočkovat velkou většinu všech, kteří jsou k úterku zaregistrovaní. Proto potřebujeme, aby vláda umožnila tento týden registraci další nové skupiny 60+ , abychom už v dalším týdnu od 26. dubna mohli začít očkovat i tuhle skupinu," uvedl Martin Kuba.

Očkování po jednotlivých věkových skupinách:

Očkování seniorů 70+

Všichni, kteří ještě nejsou naočkovaní se mohou stále registrovat. A protože systém řadí lidi stále podle věku, tak každý kdo se zaregistruje v této věkové skupině, je vlastně hned na předních pozicích a dostává termín velmi rychle.

Očkování skupiny 65+

Zatím se zaregistrovalo cca 13 tisíc lidí v této věkové skupině. Většina z nich bude v tomto týdnu naočkovaná. Další zájemci se budou určitě ještě registrovat. Celkem v této věkové skupině je v našem kraji 42 727 Jihočechů.

Nově skupina 60+

V tomto týdnu bude umožněná registrace v této věkové skupině a v příštím týdnu od 26. března už by kraj mohl začít očkovat i „nejstarší“ zájemce z této věkové skupiny. Tedy ty, kterým se blíží 65 let.

Chroničtí pacienti

Dál se očkují i zájemce v této skupině. A v tomto týdnu opět kraj naočkuje naprostou většinu těch, kteří jsou k úterku zaregistrováni.

Očkování u praktických lékařů

Tento týden bude k dispozici u praktických lékařů 2 400 vakcín Astra Zeneca. "Víc jich, bohužel, nemáme a pořád nevíme, kolik jich bude chodit dále. Pokud tedy někdo je v kategorii nad 70 let a čeká na vakcínu u svého praktika, zvažte registraci v OČKU, kde v těchto dnech budete určitě očkováni rychleji," vyzývá hejtman.

Využití rychlejšího očkování v menších okresech

Stejně jako v minulém týdnu platí, že v některých okresech jsou logicky menší počty zájemců o očkování oproti okresu České Budějovice, takže v těchto menších okresech zdaleka nejedou OČKA na plný provoz. "Teď, když už máme víc vakcín a chceme všem dopřát co nejrychlejší očkování, tak se nabízí možnost zvážit využití OČKA v menším okrese. Změnu očkovacího místa můžete provést sami, nebo využít bezplatné linky Jihočeského kraje. Některým zaregistrovaným v OČKU České Budějovice můžeme v příštích dnech nabídnout možnost přeregistrace zasláním informační SMS i s odkazem na to, jak to provést. Pokud ji vy nebo vaši blízcí využijete, může to znamenat, že se k očkování dostanete třeba o týden dříve. Pokud ne, zůstáváte normálně zaregistrováni v OČKU České Budějovice a dostanete svůj termín," vysvětluje Martin Kuba.