Ve středu v poledne došlo v aule k měření na váhové konstrukci postavené školníkem Gerhardem Sieglem. Vedení zaujímalo postavení na jednom konci váhy, na druhém byl sud na mince. Ty byly sneseny v bednách ze tříd a sesypávány do sudu, než vyzdvihly "soutěžící" vedení. U Petry Siglové a Rainera Andorfera to netrvalo dlouho, ale u Martina Weiße prý byly pochybnosti, jestli ho nasbírané drobné "vynesou". Vynesly, a zněly fanfáry…

Pak přišla druhá fáze. Své mince přitáhli kantoři a rodiče. Učitelka Marita Würzingerová upletla vánoční věnce na dveře a výtěžek z jejich prodeje přinesl dalších 160 eur, samozřejmě v drobných. I v tomto kole přesvědčivě vyhrálo po vážení vedení školy.

Od sousedů: Jak vozili kokain do Rakouska

Ve středu dovezla škola 271 kilogramů a 300 gramů mincí do banky ke spočítání v automatu. Výnos chtějí aktéři ještě do Vánoc předat Davidu Mühlbauerovi, uzavírá PNP.

Vánočních 150 eur potřebným

Rakouská Národní rada rozhodla rozdat po 150 eurech nezaměstnaným, lidem s minimálními platy a příjemcům příplatků a studijních podpor, píše Volksblatt. Na toto "vyrovnání zdražování" pro asi 750 000 osob je připraveno kolem 100 milionů eur.

Ukrajinci zmlátili mužský pár?

"Ukrajinský poslanec měl být namočen do těžce homofobního násilného činu před třemi roky v hotelu ve Vídni," napsaly OÖN.

Mezi třemi podezřelými z napadení homosexuálního páru měl být také poslanec ukrajinského parlamentu. Věc byla nedostatečně vyšetřena, uvedl vídeňský advokát Helmut Graupner, zastupující poškozené, ve středu ve svém blogu na "standard.at".

Podle něho jedl pár 18. srpna 2018 v luxusním hotelu a zaslechl tři muže, kteří o nich mluvili: "Podívej se na ty teplouše! Takové by měli zabíjet!" Další homofobní urážky následovaly. Když jeden z manželů položil hlavu na rameno druhého, řekl jeden ze skupiny, že by mu měli urazit palici a vrazit mu ji mezi nohy. Když šla dvojice, která v hotelu nocovala, ke zdviži, situace eskalovala. Jeden z kritiků, rovněž hostů téhož hotelu, poznamenal: Podívej, teď jedou na pokoj souložit! Když mu jeden z páru řekl, že by měl svůj slovník korigovat, dostal pěstí do obličeje. Trojice dvojici vytáhla z kabiny zdviže, bila ji a kopala mezi nohy. Podle advokáta poškození utrpěli "značná zranění", která přivolaná policie zadokumentovala.

Od sousedů: Zachrání Mozartovy koule?

"Hotelová zaměstnankyně potvrdila údaje poškozených, že policie nenavázala kontakt s ubytovanými útočníky, ani nezajistila jejich data nebo kopie dokladů," uvádí list. Podle stěžujícího si advokáta nezajistila včas ani videozáznam. Deník Standard, který se případu věnoval asi nejvíc, doplňuje, že druhý den ráno volali poškození znovu policii, protože útočníky uviděli v jídelně hotelu snídat. Zatím co se bavili s hlídkou, podezřelí muži se vytratili.

V závěrečné zprávě v říjnu 2018 policie uvedla, že "přes správu hotelu mohl být vypátrán jen jeden z pachatelů, ukrajinský poslanec". Identita ostatních prý nebyla zjistitelná. "Proč, nebylo vyjasněno," uvádí Standard.

Rakouská justice vyšetřování odložila s tím, že v pochybnostech nemohlo být podezřelým prokázáno žádné trestné jednání. Řízení kvůli homofobním nenávistným urážkám zastavila s tím, že by mohly zajímat justici jen tehdy, kdyby je slyšely minimálně tři nezúčastněné osoby… Poškození požadovali zajistit seznam hostů z oné noci, který podle zákona musí být evidován po sedm let. Státní zastupitelství to odmítlo - dotčený hotel má přes 250 pokojů a přezkum hostů by porušoval právo nevinných na ochranu dat… Šetření by prý ostatně bylo nepřiměřeně k věci nákladné.

Vídeňská policie ujistila v novém vyjádření, že ještě v den činu přijala oznámení na tři osoby z podezření z těžkého ublížení na zdraví. Zaměstnankyně hotelu, která byla svědkem napadení, uvedla později data k jednomu z podezřelých, po kterém pak z nařízení státního zastupitelství bylo mezinárodně pátráno. Zajištěno bylo také zkoumání videozáznamu, protože v době prvního šetření prý nebyl nikdo, kdo by se technicky vyznal v pořizovací kameře. Dodatečně byl policii ale vydán jen prázdný nosič. Původní záznam už podle prozovatele hotelu nebyl k dispozici, informovala policie.

Vídeňské státní zastupitelství se do případu vložilo podle mluvčí Niny Bussekové až asi šest týdnů po události, v říjnu 2018. V dodatečném vyjádření uvedlo, že dva z podezřelých byli vypátráni. Z hotelu odcestovali druhý den. Jednoho vyslechli v rámci vyžádané právní pomoci na Ukrajině, třetí zůstal neznámý.

Od sousedů: "Uvařili" pro potřebné 6100 eur

Podezřelý poslanec byl loni v květnu nalezen mrtev se střelnou ranou v hlavě a s pistolí zn. Glock vedle těla, pokračuje list a ptá se, proč o tom ukrajinské orgány neinformovaly kolegy v Rakousku. O rakouských podezřeních proti němu prý na Ukrajině nic nevěděli.

Nakonec byl zadržen i druhý podezřelý, který ale letos v květnu odmítl vypovídat.

Rakouská opozice postup svých orgánů ostře kritizuje.

Čechovi spadla z korby garáž

Donaukurier píše, že na A92 ve směru na Deggendorf po přípojce Unterschleißheim na výšině Eching způsobila značnou dopravní překážku osm tun těžká hotová garáž naložená na tahač, která při špatném zajištění klouzala po podlaze, vyrazila obě bočnice a spadla na vozovku. "Majitelem garáže byl řidič tahače, 42letý Čech," uvádí list. Škoda se odhaduje na tisíc eur, zraněn nebyl nikdo.

Od sousedů: Zase násilí na ženách

Zabila matku…

Okresní soud v Řeznu poslal 33letou ženu na sedm let do vězení, píše DK. V červenci napadla svou matku v jejím bytě kromě jiného porcelánovou figurkou kočky a nožem. Oběť vykrvácela. Spor vyvolal pes, kterého se dcera musela kvůli matce vzdát… Obviněná poté zavolala policii a požádala ji, aby ji navždy zavřela, uvedl list. Obžalovaná čin doznala. Trpí duševní poruchou a je alkoholičkou. Od obvinění je na psychiatrii.

"Randál" z Čech nedovezli

Čtyři muži z Bádenska-Württemberska ve věku 18-21 let provezli do Bavorska z Čech více než 55 kilogramů pyrotechniky, píše DK. Ve středu odpoledne je policie zastavila za Schirndingem. Kromě zábavní pyrotechniky měli s sebou také bez povolení poplašnou pistoli se 49 náboji. Pyrotechniku prý nakoupili na trzích. Teď zaplatí i značnou cenu za její likvidaci, uvedl list.