Na pašijích brání osla

V hornobavorském Oberammergau, obci s 5200 obyvateli, začaly v sobotu pašijové hry. Vystupuje při nich i 2100 laiků občanů, kteří se v místě narodili, nebo tu žijí už 20 let.

Kvůli koroně byly o dva roky odloženy - normálně se konají každých deset let podle slibu z roku 1633 za záchranu před morem.

O sestavě v premiéře rozhodl los - všech 20 hlavních rolí je obsazeno dvojitě. Při stovce představení do 2. října se budou herci střídat.

60letý Christian Stückl, který pašije inscenuje počtvrté, hru modernizoval a osvobodil od antisemitských tendencí, píše Donaukurier. Nechává Ježíše mluvit hebrejsky a konflikt staví jako interněžidovský, mezi religiózním a politickým centrem Jeruzaléma. Tématy jsou propast mezi bohatými a chudými, útěky, vyhnání a válka…

Sancho už má volno.Zdroj: Deník/Limited Times

Knihy textů jsou pro diváky připraveny německy, anglicky, španělsky a francouzsky. Třetina návštěvníků dosud přijížděla z USA, ale letos jich čekají kvůli válce na Ukrajině méně. Celkem má být diváků asi 450 000. Hlediště má 4400 míst k sezení. K premiéře je připraveno 4000 dek.

Krátce před ní se "zviditelnili" ochránci zvířat požadavkem na "přestup" představitele Ježíše na e-mobilitu, píše DK. Má prý jet do Jeruzaléma na e-skútru místo na tradičním oslu, požádala v sobotu organizace Peta. K podpoře návrhu jezdil před divadlem na e-skútru aktivista oblečený do bílého kostýmu Krista s trnovou korunou na hlavě. Transparenty hlásaly: Zvířata jsou živými bytostmi, žádnými transportními prostředky, a Osli nejsou žádnými herci. Jens Vogt z Peta uvedl: "Pašijové hry mají také funkci vzoru a odstoupení od zvířat na scéně by dalo důležitý signál."

Ochránci žádají Christiana Stückla, aby už nenasazoval ani další zvířata, s nimiž scénář počítá - ovce, kozy, holuby, dva koně a dva velbloudy. „Osli, ovce a kozy jsou velmi sociálními zvířaty. Patří na zelenou louku, kde si mohou hrát s ostatními svého druhu," uvedla Peta.

DK dodává, že po kritice ochránců jede Ježíš v těchto pašijích na větším oslu než dřív. Katalánskému Sanchovi, který měl vystupovat už v roce 2020, se už prý na scénu nechtělo, nebyl dostatečně motivován a oni žádné zvíře nutit nebudou, řekla mluvčí her Franziska Seherová. Našli místo něho Aramise, který je se 140 centimetry v kohoutku velký a silný stejně jako Sancho. "Osel 2010 byl vysoký jen 115 centimetrů a výrazně slabší. Přesto půl roku prakticky denních vystoupení přečkal dobře," dodává list. Na snímku jsou se Sanchem v roce 2020 farmář Toni Scholler a chovatelka Elke Kerlerová.