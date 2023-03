"Britská autorka a kolumnistka Jacinta Nandi (42) těšení se Angličanů na návštěvu nesdílí," píše PNP. "Velmi mě nervuje, jak mají Němci královskou rodinu rádi…," říká a "rýpne" si, že by jejich láska okamžitě skončila, kdyby je měla něco stát: Baví je monarchie bez nákladů…

Žije přes 20 let v Berlíně, ale monarchie v její rodné zemi ji vzrušuje. Proti Charlesovi prý nic nemá ("Nikdy v životě sám o sobě nerozhodoval…"), ale celý systém má za "doof", hloupý. Nandi by byla pro jeho odstranění, je příliš drahý v naší době s velkou chudobou. Nevěří ale, že většina Britů zastává stejný názor jako ona…

Na ilustračním snímku v PNP je Nandi s plechovkou čaje s podobiznou tehdejšího prince Charlese a Diany.

Občané na historické mozaice

Nadšení Němců pro královský pár ilustruje třeba i tato zpráva. Při korunovaci ve Westminster Abbey 6. května bude Charlesův trůn umístěn na podlaze z mramorové ornamentální mozaiky vytvořené rodinou a školou kameníků Cosmati, italských uměleckých řemeslníků tvořících ve středověku technikou inkrustace, vykládání mozaiky jinak barevnými kameny.

Ta westminsterská pochází ze 13. století a je pokládána za jeden z největších uměleckých pokladů středověku v Británii. Mozaika byla asi 150 let zakryta kobercem, také při korunovaci Charlesovy matky královny Alžběty II. v roce 1953. Při korunovaci Charlese III. má být ale vidět. "Představuje kosmos se Zemí ve středu a obsahuje dokonce předpověď data jejího zániku, po 19 683 letech," napsal DK.

Na středověkou mozaiku si budou moci šlápnout i občané, ale jen v ponožkách…Zdroj: DK

Krátce po korunovaci budou do tohoto prostoru moci vstoupit poprvé návštěvníci, ale jen v ponožkách, boty musejí zout, pokračuje DK. Zvláštní prohlídky "Crown and Church" budou od 15. května do 29. července. "Je to poprvé, co lidé pamatují, že opatství pozvalo veřejnost ke vstoupení na mozaiku podlahy," řekl mluvčí opatství.

A ještě zpráva ze soboty. Nosiči rakve královny Alžběty II., osm vojáků gardové divize Grenadier Guards, dostali Royal Victorian Medal, vyznamenání za osobní služby královské rodině. Charles tak vyslyšel přání řady občanů. Čestné tituly «Commander of the Royal Victorian Order» obdrželi krejčová královny a její nejbližší důvěrnice Angela Kelly, její dvořan Paul Whybrew, podkoní Terence Pendry a dvorní dámy Philippa de Pass a Jennifer Gordon Lennox. Vyznamenáni byli i piloti, kteří letěli s rakví královny z Edinburghu do Londýna, končí zpráva.