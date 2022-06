Jeho jménem je malým žertem - Pig v angličtině znamená Prase… Je mu šest let, váží kolem 500 kilogramů a žije na dvoře milosti v obci Franschhoek, kde jsou zvířata zachráněná před jatkami. Jeho práce jsou prodávány v řadě zemí. Od července budou vystavovány v dolnosaském Hannoversch Mündenu.

Jeho majitelka Joanne Lefsonová připraví prasátku plátno a barvy. Pigcasso chopí do tlamy štětec a pohybem hlavy jím čmárá obraz. Občas mezi tím chroustá odměnu - jablka, šrot, melouny a jiné laskominy, popisuje list. Na závěr podepisuje obraz hubou… V prosinci koupil německý sběratel umění jednu jeho práci za 26 000 eur. Joanne Lefsonová k tomu poznamenává, že jí jde o mnohem víc než o Pigcassovu známost - chce prý ukázat, že prasata mají větší cenu a že si zaslouží, aby se s nimi jednalo lépe… Říká, že lidé, kteří uvidí jeho talent, se zasadí o lepší zacházení se zvířaty a budou jíst méně masa.

Mohou lovit vydry

V Horních Rakousích napočítal monitoring institutu biologie Univerzity Štýrský Hradec od konce dubna 646 vyder. Zemská vláda proto povolila jejich lov v určitých oblastech od poloviny září. Opatření má zatím trvat do podzimu 2028.

Připomněli si knížete z Liechtensteina a otevřeli novou naučnou stezku

Vysvobodili srnce

Do zahradních vrat se zamotal v sobotu večer srnec v St. Florianu. Zásahovka hasičů mříže rukama zohýbala tak, že se nezraněné zvíře mohlo protáhnout na svobodu. Happy end listu OÖN zase pro jednoho živočicha…

Na cestě ke svobodě.Zdroj: Deník/OÖN/Fotokerschi

Evakuace 17 lidí z lanovky

V neděli odpoledne zastavil elektronický defekt lanovku horské lanovky Venetbahn v tyrolském Zamsu. Gondola se 17 cestujícími byla zastižena ve výši 1130 metrů na cestě dolů. Horští záchranáři vystoupali s pomocí letecké policie přes jeden z nosníků na nosné lano a po něm ke kabině. Z výšky 35 metrů spustili turisty ve věku 12 až 71 let. Nikdo nebyl zraněn. Z gondoly pohybující se opačným směrem vystoupilo 20 lidí na střední stanici, kde porucha jízdu zastavila.

Zachránili bronz za milion

Dva muži podle Volksblattu v květnu odcizili z areálu ateliéru ve Vídni-Leopoldstadtu pět bronzových reliéfů a dvě sochy v celkové hodnotě přes milion eur. "Díky vyšetřovatelům neskončila asi tuna uměleckých děl v tavební peci," píše list. "Prodali je už za pár tisíc eur, ale jejich ,znovuzhodnocení v recyklaci´ se podařilo zabránit bezprostředně před tavbou." Rumunské "obchodníky" ve věku 37 a 41 let dopadli vyšetřovatelé zemské kriminálky, při jejich zatýkání podpoření zásahovkou útvaru potírání pouliční kriminality.

Díla řecko-rakouského sochaře Joannise Avramidise, který zemřel v roce 2016, už byla vrácena majitelce. Zadržení podezřelí jsou ve vazbě.

Park v Dukelské obehnal plot a začala rekonstrukce, zmizelo už zábradlí u řeky

25 let partnerství škol

Čtvrtstoletí partnerství sportovní střední školy Hauzenberg a krumlovské ZŠ Za Nádražím se mělo slavit už loni, ale korona to posunula na letošek. Dějištěm setkání skupin byla horská chata na Třístoličníku.

"Duší tohoto partnerství po celých 25 let je učitelka Jarka Plichtová. Při rekapitulaci vzpomněla první návštěvy hauzenberských kolegyň v roce 1996 v krumlovské škole při hledání partnera. Podle jejího názoru jsou pro odstartování a delší trvání takového přátelství nezbytné osobní vztahy. V Hauzenbergu se o ně zasloužila obzvlášť Doris Holznerová, která zemřela letos v dubnu. Setkávaly se s ní nejméně dvakrát do roka nad společnými projekty a akcemi, které "šly do srdce". Vypočítávala výstupy na Kleť či na Siebensteinkopf v Národním parku Bavorský les, návštěvy Rallye Český Krumlov, měst Pasov, Třeboň, plavbu parníkem po Dunaji nebo na nafukovacích člunech po Vltavě. Vymyslely ankety Jak vidím svou vlast a Jak vidím vlast mých přátel, školy se účastnily slavností v Hauzenbergu jako Mozartova jubilea, středověkých slavností v Krumlově, tanečních akcí "Cesta kolem světa" nebo společného hip-hop tancování při Dnu Evropy v Hauzenbergu 2018. "Jistě jedinečným výsledkem tohoto trvalého a živého partnerství bylo vyznamenání hauzenberské školy bavorským ministerstvem školství jako Evropské školy v říjnu 2018," pokračuje PNP.

Christian Kaiser z Řemeslnické komory v Pasově zmínil další úspěšný velký společný projekt těchto dvou škol - žáci jejich závěrečných ročníků se setkávají ke společnému sportování či měření v různých oborech jako foukání skla, pekařství, v autoopravárenství či truhlařině.

Přeshraniční kamarádi na Třístoličníku.Zdroj: Deník/Sportmittelschule

Albert Hoffmann, vydavatel internetového portálu "Antolin", vyprávěl o široce založeném projektu o Adalbertu Stifterovi a jeho novele Hvozd, při kterém školáci navštívili Horní Planou, Sv. Tomáše a Plešné jezero.

Johanna Kernová z kanceláře euregia ve Freyungu poděkovala oběma školám za cennou příkladnou práci a ohlásila finanční podporu dalších projektů.

Při oslavě zahráli a zazpívali mladí muzikanti a sbory obou škol. Žákyně z Krumlova na závěr uvedly evropskou hymnu "Freude schöner Götterfunken".

Na snímku jsou partneři na Třístoličníku. Foto: Deník/Sportmittelschule

Vražda mezi seniory

Pečovatelská služba v neděli našla v bytě seniorského páru v Pasově mrtvé 85letou ženu a jejího 59letého syna. Těžce zraněn byl nalezen 86letý manžel usmrcené, píše Donaukurier.

Vyšetřování nevyloučilo, že zraněný zabil oba lidi a zkoušel vzít život také sobě.