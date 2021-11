Až s vývojem vyšetřovacích metod typizace DNA byla následně přiřazena k Sonji Engelbrechtové, která beze stopy zmizela v Mnichově před 26 lety, píše DK. Bylo jí 19 let. Stovka policistů hledala v místě nálezu další stopy. Do úterního večera nenašla žádné.

10. dubna 1995 šla studentka do restaurace a pak do bytu svého známého. Ten později vypověděl, že ve dvě hodiny došli k zastávce tramvaje uprostřed města. Tam se Sonja náhle rozhodla zavolat z telefonní budky sestru s autem a nechat se od ní vyzvednout. Ve 02.30 přijela tramvaj a přítel do ní nastoupil. "Od té doby dívka zmizela. Telefon sestře nikdy nezazvonil," píše list.

Hospodský vraždil

20. prosince začne zemský soud ve Vídni projednávat vraždu 35leté zdravotní sestry, kterou zastřelil její bývalý přítel, 43letý vídeňský hospodský, píše Volksblatt.

Oběť několik dnů před činem definitivně ukončila 15 let trvající poměr s obžalovaným. Ten 29. dubna vešel do jejího bytu, ve kterém byli přítomni kromě poškozené i její soused se 13letou dcerou. Před nimi pachatel střelil ženu do stehna a pak do hlavy. Následně vyzval souseda, aby byt opustil a aby dceru vraha a oběti, která si v tu dobu hrála venku, adoptoval. Až prý vyjde za dvacet let z basy, bude ji chtít vidět…

Podle obžaloby utekl šokovaný svědek domů a zabarikádoval se. Hospodský ho následoval a požadoval alkohol. Soused mu oknem podal sedmičku bacardi a sedmičku vodky. S láhvemi si vrah sedl na lavičku ve dvoře a skoro celé je vypil, než si pro něho přijela policie…

Asi týden předtím došlo v bytě usmrcené ženy k jinému incidentu. Hospodský se choval k rodině přítelkyně tak neslýchaně, že ho její otec vyhodil. Ten pak vytáhl zbraň, nabil ji a přes hlavu svědka začal střílet do dveřního rámu. Dotčení případ neoznámili, ale žena se po něm rozhodla definitivně vztah ukončit.

"Osvobozoval" od roušek

Zatím co případ výše znamenané vraždy je rozvržen na dva jednací dny, na šest dnů zaměstná jiný senát stíhání lékaře z Pasova, obviněného z vystavování nesprávných dokladů o zdraví. Řízení začne 23. února a je k němu předvoláváno 22 svědků.

Lékař je viněn z toho, že loni od června do listopadu vystavil 95 lékařských atestů, které osvobozovaly lidi z "lékařských důvodů" od povinnosti nosit roušky a dezinfikovat si ruce, píše PNP. Případ se provalil, když 37letá matka chtěla "trvale osvobodit" od této povinnosti 10letého syna, kterého dotyčný lékař nikdy neviděl. V září za to dostala peněžitý trest.

Lékaři hrozí odnětí svobody až na dva roky nebo peněžitý trest. Státní zastupitelství také pro něho žádá zákaz činnosti.

Linec dluží 746 milionů eur

Bankám a pojišťovnám dluží město Linec 746 milionů eur. Se stomilionovými závazky z termínovaných smluv je tak zatíženo skoro celým jednoročním rozpočtem, uvádí Volksblatt.

Při úterní prezentaci návrhu dvojitého rozpočtu 2022/23 uvedl starosta Klaus Luger, že v příštím roce by příjmy měly být 751 milionů eur a výdaje 764,7, v roce 2023 pak město očekává příjmy 781,9 a výdaje 785,1 milionu.

Odsouzený za úplatky prosí o podporu

Bývalý předseda Svobodných (FPÖ) Heinz Christian Strache hledá přes facebook a messengerové služby finanční podporovatele k pokrytí "horentních nákladů na advokáty obhajoby", píše Volksblatt. Přes dva a půl roku trvající stíhání ho prý přivedlo na pokraj hospodářského a existenčního zruinování. Chce všemi legálními prostředky bojovat o prokázání své neviny. Proto prosí "přátele a podporovatele o osobní podporu, pomoc a dary".

Linecký list doplňuje, že Strache, vyšetřovaný v souvislosti se zveřejněním proslulého videa z Ibizy, které vedlo k pádu vlády, byl koncem srpna nepravomocně odsouzen za úplatnost k patnácti měsícům podmíněně, proti čemuž se odvolal. Viněn je z údajné uplacené přípravy zákona, který měl umožnit soukromé klinice čerpání prostředků státního finančního fondu soukromých zdravotních pojišťoven. Podle skupiny „Team HC Strache“ je "hluboce lidské, že nyní prosí o pomoc, protože tady byl přece vždycky pro druhé". Proces s ní je prý "svévolným ničením jeho existence". Advokáti ho prý stojí měsíčně mnoho tisíc eur.

Jak chránit před násilím?

"Summit" k ochraně před násilím odstartoval v úterý v Rakousko každoročních "16 dnů proti násilí", píše Volksblatt. Ministři Karl Nehammer a Susanne Raabová při jednání prezentovali studii, která analyzuje 777 případů z let 2010-20, z toho 319 vražd žen a 458 pokusů o ně. Výrazná většina obětí byla mladších 39 let, sedm z deseti byly Rakušanky, ve více než 80 % se oběti a pachatelé znali. Skoro 40 % poškozených bylo ve věku 18-39 let, 7,5 procenta ještě mladší, 32 % bylo starých 40-59 let, 21 % starších 60 roků. Ve více než 60 % byli oběť a pachatel v rodinném vztahu, skoro 46 % žilo společně. 44 % pachatelů, ve dvou třetinách rakouských občanů, bylo mladších 39 let.

V roce 2019 bylo v Rakousku zavražděno 43 žen a k 68 pokusům došlo. Letos bylo zatím 28 vražd žen. Jen v jednom případě byl před osudným činem vyhlášen zákaz vstupu pozdějšího pachatele do obydlí oběti a přibližování se k ní. Letos bylo těchto preventivních opatření vysloveno na 12 100, o asi 1400 víc než loni.

117 000 odsouzených…

Donaukurier napsal, že trestní soudy v Bavorsku loni odsoudily skoro 117 000 lidí k odnětí svobody, o 4000 méně než rok předtím. Ze 63 % byly sankce podmíněné. Přibylo kromě jiných činů spáchaných přes internet, tzv. cyberkriminality, která způsobuje škody kolem 220 miliard ročně, a také zneužívání dětí (473 rozsudků, rok předtím 272). Skoro 90 000krát soudy vynesly peněžité tresty. Asi čtvrtina případů byly delikty v dopravě. 4,2 % odsouzených bylo ve věku 14-17 let, 7,4 % mezi 18 a 21 lety.

Narozena ve výtahu

V noci na neděli se v deggendorfské klinice narodila malá Emma ve výtahu. Zdviž se zastavila v momentu, kdy do kabiny vjelo lůžko se ženou ze Straubingu ve vysokém stupni těhotenství, píše DK. Krátce nato matka porodila s pomocí záchranářů z Červeného kříže, kteří ji na kliniku doprovázeli. "Obě jsou v pořádku," dodává list.

Trh "na truc" pokračuje

Vánoční trh ve vnitřním dvoře zámku Thurnů a Taxisů v Řezně měl ve středu zavřít jako všechny další obdobné akce v Bavorsku. Jeho pořadatel Peter Kittel ale nechal nařízení juristicky přezkoumat, uvedl DK.

Vládne prý "jednotné neporozumění" tomuto opatření, jak u stánkařů, tak u návštěvníků. Je dovoleno tlačit se obchody s nábytkem, pěšími zónami a fotbalovými stadiony, ale vánoční trhy musejí zavírat, bouří Kittel. To je prý v kolizi s občanským povědomím práva. Opakuje, že mu nejde o rebelii proti pandemickým opatřením, ale o rovné zacházení. Stánkařům jde o existenci, nakoupili zboží, a teď by měli stánky opustit do 15. prosince…

Potrestaný princ

Vrchní zemský soud v Linci potvrdil ve středu rozsudek z Welsu, který uložil deset měsíců podmíněně princi Ernstu Augustu z Hannoveru (67), pravnukovi posledního německého císaře a manželovi Caroline von Monaco, za to, že se nedbalostí uvedl do stavu právní neodpovědnosti a v Grünau a Scharnsteinu zranil policistu, další policistce vyhrožoval basebalovou pálkou, dopravní značkou rozbil výlohu atd. "Kdyby byl při tom střízlivý, hrozila by mu obžaloba z odporu proti státní moci, těžkého ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, poškození cizí věci a útisku," píší OÖN.

Odvolací soud ale zrušil princi uložená opatření - aby nebydlel v usedlosti Auerbach v Grünau a hledal si jinou adresu, nepřibližoval se určitým budovám Cumberlandské nadace v tomto místě, aby už neměl žádné kontakty k rodině spravující tyto stavby, nepil alkohol a podrobil se psychoterapii.

Princ se jednání nezúčastnil, podle obhájce proto, aby se jako rizikový pacient vyhnul většímu shromáždění v uzavřené místnosti.