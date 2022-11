Eurojackpot 120 milionů do Berlína

Jedinec nebo skupina sázejících z Berlína rozbila eurojackpot se 120 miliony eur čísly 15 - 17 - 23 - 35 - 38 a euročísly 4 a 9 po šestnácti tazích bez hlavní výhry. Losováno bylo v Helsinkách. Sedmnáct dalších výherců získalo po 1 209 751,50 eura, z toho čtrnáct Němců a po jednom Dánovi, Maďarovi a Polákovi. Pravděpodobnost výhry je v eurojackpotu 1 ku 140 milionům.

300 let vánočních trhů ve Vídni

Již ve čtvrtek 10. listopadu se ve Vídni otevře první vánoční trh. Během adventu jich město nabídne sedmnáct, s celkem 905 stánky, víc než kdekoliv jinde v EU, sdělil našemu webu Martin Landa z Eurocommu. Před pandémií bylo ve městě trhů dvacet a na nich 1018 stánků.

OBRAZEM: Listopadový úplněk bobra čaroval i na jihu Čech

Letos první bude od 10. listopadu na náměstí Franz-Jonas-Platz ve Floridsdorfu, o den později přivítají návštěvníky trhovci například u Katedrály svatého Štěpána, ve Spittelbergu nebo v původním areálu nemocnice AKH. Na jiných místech si Vídeňané punč vychutnají až ve druhé půlce listopadu.

Nejznámější a nejnavštěvovanější trhy u radnice, které v roce 2019 navštívilo na 4,6 milionu lidí, letos otevřou 19. listopadu. Vánoční strom, 28 metrů vysoký smrk tentokrát ze Štýrska, už pracovníci města vztyčili. Obklopí jej přes 100 stánků, velká část z nich s bio sortimentem. Zábavu vedle tradičního kluziště nově zajistí i patrový kolotoč. Radniční trh potrvá do 26. prosince, bruslení do 8. ledna. Poté, do poloviny ledna, město kluziště ještě rozšíří a otevře jej znovu až do 5. března.

První vánoční trh se podle dobových záznamů ve Vídni konal v zimě 1722 na náměstí Freyung. Roku 1918 přesídlil na Štěpánské náměstí. Od 80. let minulého století radnice začala vydávat více povolení. Seznam letošních trhů včetně termínů je na webu vídeňského magistrátu: https://www.wien.gv.at/presse/2022/11/04/adventshauptstadt-wien.

Horní Rakousy, mistři vývozů

Tato spolková země vyvezla letos za 48,8 miliardy eur. Podle prezidentky zemské Hospodářské komory Doris Hummerové je to o 14 % víc než loni a dvakrát víc než v roce 2006 (24,6). V roce 2019 činil export 40 miliard. K nárůstu pomohlo i slabší euro, které vývozy zlevnilo.

Horní Rakousy, kde exportuje 12 000 firem, vévodí celé republice - každý čtvrtý vývoz jde z Horních Rakous. Země vyváží především stroje, železo, ocel a umělé hmoty. Polovina jde do Německa, USA a Itálie.