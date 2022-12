Od sousedů: O uložené tuny chipsů se nikdo nehlásí

Více než 900 kartonů plných bramborových chipsů o váze 3,5 tuny si neznámý uložil na pár dnů do skladu v Dachau a poté zmizel, píše Donaukurier. Majiteli skladu už se neohlásil. Otázkou je, co teď s pochutinou, které v lednu skončí doba poživatelnosti. Provozovatel skladu by ji měl zničit… Policie si zažertovala, že snacky na silvestrovskou párty by tak mohly být zajištěny.

Hvězdy zase odlepí... | Foto: Deník/OÖN