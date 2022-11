Nejvíc obviněných v posledním roce bylo provozovatelů covidových testovacích center. Jejich podvody s vymyšlenými nebo falešnými testy řeší ZKG teprve od loňského června. Teď téma zabírá 36 % procent případů. Účtovacích podvodů center už je zpracováno 107.

"Černé ovce ale specialisté centrály odhalují ale i v oborech klasické léčby," uvádí Donaukurier. 31 % vyšetřování míří proti lékařkám a lékařům, 10 % proti fyzioterapeutům, 9 % proti ošetřovatelským službám.

V 85 % případů jde o podvody. Jen jedno procento obviněných je stíháno pro korupci, dalšími prohřešky jsou diplomové delikty, praní špinavých peněz a trestné činy proti zákonu o ochraně před infekcemi.

Na stopu podezřelých přicházejí vyšetřovatelé nejčastěji oznámením úřadů a především zdravotních pojišťoven, ale i privátních osob. Před rokem ZKG zavedla online systém hlášení, jímž přicházejí i anonymní udání. Do 30. září dostal úřad 197 podnětů. Ve 148 případech zahájil řízení, 22 těchto informací vedlo k rozsáhlému vyšetřování.

Ministr Eisenreich uvedl, že toto bavorské, v Německu jedinečné, centrální místo by se mělo podle závěrů konference ministrů brzy rozšířit i do dalších spolkových zemí. Nadále je velmi těžké podvody odhalovat bez upozornění zvenčí. "Jsme dál odkázáni na podněty veřejnosti," říká.

Asanují Lehárovu vilu

Stavba v Bad Ischlu, postavená kolem roku 1842 na břehu Traunu, kterou si oblíbil a v roce 1912 získal slavný skladatel operet Franz Lehár, pomalu sesedá vlivem spodní vody zasahující do jejích základů. Když Lehár, který letní měsíce trávil rád v tomto městě, v roce 1948 zemřel, odkázal vilu městu s podmínkou, že z ní zřídí Lehárovo muzeum a dům uchová. "Tak je Bad Ischl donucen jednat," píší OÖN. "K zajištění a asanaci objektu potřebuje čtyři miliony eur. Do roku 2024, kdy bude hlavní městem kultury, projde Lehárova vila generální opravou a bude zase veřejně přístupná."

Video o Linci sklízí uznání

Loni v létě vzbudilo velký rozruch turistické video Linec je Linec (náš web podrobně informoval). Výroky v něm obsažené jako Linec je trošku rasistický, je hrozný, je městem pro seniory odmítalo mimo jiné vedení města, ale film také sklidil příznivý ohlas na sociálních sítích, kde si jej pouštěli uživatelé celkem více než 10 000 hodin, a na deseti soutěžních přehlídkách.

Ve čtvrtek uspěl také ve Valencii, odkud si přivezl jednu z cen „World’s Best Tourism Film Awards“, udělovanou mezinárodním výborem festivalů turistických filmů. V kategorii turistických videí Cities získal třetí místo za Madridem a Cannes. Posuzováno bylo deset přehlídek od New Yorku po Řecko, píší OÖN. Ze 3000 soutěžních filmů byla vybráno 250 nejlepších. Ředitel pro turistiku Georg Steiner říká: "Na tuto cenu jsme obzvlášť hrdí, protože film je pro turistiku jistě netypický a my byli vyznamenáni za autentickou práci." On osobně tehdy prosadil cestu ukázat fenomen turistiky pohledem vpravdě celkovým.

Na snímku přebírají ve Valencii cenu vedoucí marketingu Turistického svazu Linec Elisabeth Stephanová (vlevo) a manažerka online marketingu Erna Miesenbergerová.

Manažerky turistiky převzaly další cenu.Zdroj: Deník/OÖN