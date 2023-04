Relikvie bude včleněna do waleského kříže, který ponesou při korunovačním procesí. Arcibiskup Andrew John jej posvětí ve čtvrtek při bohoslužbě v severowaleském městě Llandudno a potom bude dopraven do Londýna.

Fragmenty ve formě kříže měří jen půl centimetru a centimetr. Jsou vloženy do velkého stříbrného kříže za růžový krystal, takže mohou být vidět jen zblízka, popisuje Donaukurier.

"Waleský kříž" dostal Charles ještě jako waleský princ a loni v listopadu na něj přidělal hlavu leoparda jako královské znamení. Po korunovaci bude kříž užíván anglikánskou a katolickou církví. Vyrobila jej mincovna Royal Mint v jižním Walesu. Patří k němu žerď z padlého stromu a stojan z waleského tvrdého dřeva. Na zadní straně jsou slova z posledního kázání sv. Davida ve welštině: «Byddwch Lawn. Cadwch y ffydd. Gwnewch y Pethau Bychain» - tedy volně německy Buď veselý (zdvořilý, šťastný). Drž se víry, dělej drobnosti…

900 let zapomenutý vchod

V dolním Allgäu objevili na hradu Mindelburg v okresním městě Mindelheimu při přípravě nadcházející generální sanace dosud neznámou, téměř 900 let starou chodbu mezi dvěma patry, píše DK. Šíří 75 centimetrů a výší asi 2,30 metru to bylo úctyhodné dílo. Pochází ještě z doby výstavby hradu z roku 1150. Tehdy byla oficiálním vstupem, při přestavbě ji zazdili. Nyní má být hrad v příštích pěti letech přestavěn na muzeum. Posledních asi 70 let nebyl veřejně přístupný, protože si jej koncem 40. let pronajal podnikatel. Tato smlouva už zanikla, Mindelburg bude sanován a vědecky zdokumentován. Šéf kulturního úřadu Christian Schedler nevylučuje, že další objevy budou následovat.

Na snímku je Markus Fischer před chodbou, kterou objevil. Zdroj: DK