Začátkem dubna mohla při procházce s rodiči a starší sestrou v jejich obci Wallern (okr. Grieskirchen) hodit svou láhev do Trattnachu. Předtím na ní pilně tvořila blyštivými kamínky, zelenými barvami a zbytky látky z prababiččiných starých závěsů. Co má její dílo znamenat, rodičům neprozradila. Kreaci ještě podepsala krkolomnými písmeny EMMA. Rodiče to doplnili příjmením, aby šťastný nálezce věděl, kam má poslat odpověď.