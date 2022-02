V neděli sklízela ve Stuttgartu blahopřání ke 109. narozeninám. "Ano, jsem trošku víc fit než o posledním výročí," řekla agentuře DPA. DK dodává, že i proto, že konečně skončilo "rozdělení" rodiny - před rokem ji kvůli koroně sotva mohla navštěvovat v pečovatelském domově. Ke 108. výročí jí příbuzní směli jen zazpívat "štando" ze zahrady, teď šla ale s dcerou, vnoučaty a pravnoučaty do kavárny. Čekal ji tam taky dort v podobě srdce. Předtím tam moc ráda jako spořivá Švábka nechodila - raději prý zůstávala doma, kde člověk může vypít tolik kávy, než bude mít dost, řekla. Napřed je prý třeba vydělat, a pak to držet pohromadě…

Vůbec její největší přání k narozeninám by bylo být zase doma. Do 105 let žila sama, jen dcera (82) za ní pravidelně zacházela, aby jí přinesla jídlo. Byla také jedným hostem, který za ní mohl přijít loni na narozeniny do domova - s masopustními koláčky, které jí upekla.

Že koronu o Vánocích přečkala, označuje dcera za skoro zázrak. Deset dnů byla dvakrát očkovaná babička v karanténě, ale měla vysoké horečky a bolely ji ruce a nohy, nechtěla jíst. Lékař měl starost o její život, vnuk jí mohl každý večer pomáhat s jídlem jen v ochranném oděvu. Ani pečovatelky v domově nechtěly Minu "vzdát", nechtěly, aby jejich nejstarší pacientka teď zemřela na covid. "To jsou přece moje královničky," pochválila je. A tak je tady dál.

V neckar-chronik.de prozradila ve svém prvním interview v životě tajemství dlouhého věku: Dobře si umí odříkat. Žádný alkohol, žádné cigarety, žádná čokoláda, zato hodně práce a procházek. Její vnoučata říkají, že by si ze sebedisciplíny babičky bylo možné plátek odstříhnout.

V online Focusu řekla loni na otázku, jestli má strach ze smrti: "A trošku už jo. Je to něco neznámého. Ale počkejme, já vám to potom povím…"

Když řekla, že by radši domů, ptali se jí, co by tam dělala. Vysvětlila, že jí jde o vlastní rytmus, sebeurčování. A co by doma ráda dělala? "Lenošila…" Což může v domově taky, ale co má člověk v hlavě, chtěl by si vyřídit sám. Třeba by si prý sama kontrolovala topení…

Jak už má přece jen horší oči, čte jí dcera legendy křížovek, a ona odpovídá tajenky, jak když vystřelí z pistole. Baví ji počítat, a tak si loni spočítala, že žije už skoro 40 000 dnů. Narodila se ve Stuttgartu rok před vypuknutím první světové války…

46 dnů v roce pracují ženy v Rakousku zdarma - na to chce upozornit organizace Ženský kruh před Equal Pay Day, který letos připadá na 15. únor. Rozdíl v platech tedy poklesl, ale jen ze statistického pohledu, píše list Volksblatt. Strukturální nerovnost ale zůstává. Celoroční zaměstnanost na plný úvazek kvůli koroně poklesla u žen o dvě procenta, u mužů jen o 0,9 %.

Pracující ženy vydělávají o 26,9 % méně než muži, zaměstnankyně o 29,9 % než muži na stejných postech. Jen úřednice vydělávají o 5,7 % víc než muži.

Extazy v šampaňském

Ve Weidenu zemřel po návštěvě restaurace host. Vyšetřování ukázalo, že v jedné láhvi šampaňského byla droga Ecstasy, a to ve značné koncentraci, jak řekl státní zástupce Gerd Schäfer. Nejasné zatím zůstává, jak se tam dostala, ale cílený útok policie vyloučila. Podle Schäfera je podezření na usmrcení z nedbalosti.

"Podle dosavadních zjištění si v sobotu večer objednalo více hostů ve věku 33 až 52 let láhev sektu. Brzy začali všichni projevovat příznaky otravy. Osm bylo převezeno do nemocnice, 52letý zemřel ještě v noci na neděli," uvedl list. Jeden host už kliniku opustil.

Zase "darda" v lottu

Výhra lotta kolem 17 milionů eur jde do Bavorska, napsal DK. Zda se jedná o sázkové společenství, nebo o jedince, společnost v pondělí neuvedla. Vítězný tiket byl podán anonymně v Dolním Francku. Šest sázejících z pěti různých spolkových zemí, kteří uhádli šest správných čísel 2 - 13 - 17 - 31 - 39 - 48, dostane každý přes 450 000 eur. Výherce hlavní prémie (jediný uhádl i superčíslo 6) má čas se o ni přihlásit do 31. prosince 2025.