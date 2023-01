Jen tři procenta textilií se na světě recykluje. "Je produkováno a vyhazováno příliš mnoho, oděvy jsou nošeny jen krátce," míní Nina Trögerová ze Zaměstnanecké komory a volá o zákonech.

Institut Integral se při zjišťování stavu rakouských šatníků dotázal 1506 lidí. Každý druhý nakupuje u velkých módních řetězců nebo v online prodejnách. Rozhodující je výhodná cena, zejména v dnešním všeobecném zdražování.

Dotazovaní vydávají za ošacení ročně průměrně 792 eura. Řekli, že loni nakoupili průměrně 18 kusů oděvů. Bilance obchodů jich ale uvádí 50-60. Třetina dotázaných pořizuje šatstvo v bazarech, především mladí, které láká i levný obchod jako Shein, který nabízí třeba trička za 50 centů.

Zhruba polovina oděvů je nošena často, čtvrtina příležitostně, 15 % málokdy, třeba jednou za kvartál, a 12 % nikdy - hlavně ve Vídni. Boty se nosí kolem 2,9 roku, kalhoty tři roky a bundy a kabáty 4,8 roku. Přes polovinu lidí uvedlo, že vyřazené ošacení dávají do textilních sběrných boxů. 38 % je věnuje obecně prospěšným organizacím, každý třetí se ho zbavuje odhozením do odpadu. 24 % je dává dál, 12 % je přeprodává online.

Podle Panhuberové bylo v Rakousku v roce 2018 spáleno 170 042 tun textilního odpadu, 41 000 tun nošeného šatstva exportováno, ale jen 15 071 tun recyklováno. Celosvětově je každou sekundu spáleno jedno nákladní auto starého šatstva nebo uloženo na skládce.

Zavraždil prodavačku papírnictví

Soud v Bückeburgu uložil trest doživotí 46letému muži, který loni koncem června zavraždil 75letou prodavačku psacích potřeb v dolnosaském městečku Obernkirchen. Obhajoba mu navrhovala šest let.

Poškozenou našli v jejím obchodě. Mrtvola byla nahá, oděv chyběl. Motivem pachatele bylo dosažení pohlavního uspokojení v souběhu s loupežným vydíráním - podle poroty donutil stařenku k vydání peněz z pokladny. V noci po činu založil ve svém domě požár v úmyslu se zabít…

Hasiči tlačili "vyhaslé" křeslo

Protože jeho elektrické pojízdné křeslo náhle začalo v podvečer v supermarketu stávkovat, hasiči v Mnichově 50letého invalidu dotlačili domů. Předtím zkoušeli vozítko rozchodit, telefonovali si o radu s výrobcem, s pojišťovnou, ale když nic nepomohlo, vypnuli všechny pojistky a brzdy křesla a tlačili je i s pasažérem asi kilometr daleko domů. Protože na rolátoru přestala také svítit světla, skupinu při cestě jistil zezadu hasičský vůz, napsal DK.

Soud o vraždě se zadrhl

Jak náš web včera informoval, v Augsburgu začal soud projednávat případ, kdy otec (44) a syn (23) jezídské víry plánovali zavraždění 16leté, jejich dcery a sestry, kvůli jejímu vztahu s mužem jiného vyznání, muslimem tureckého původu. "Popravu" aranžovali, aby vypadala jako sebevražda - dívka musela i napsat dopis na rozoučenou.

Po přečtení obžaloby přerušila soudkyně na návrh obhajoby veřejné projednávání a umožnila poradu účastníků za zavřenými dveřmi, aby se dohodli na trestní sazbě pro případ, že se obžalovaní doznají. Obhájci chtěli pro své mandanty tresty maximálně dva roky podmíněně, státní zastupitelství to pokládá za zcela vyloučené. Kromě toho obhájce otce nesouhlasil s použitím důkazu videem z výslechu poškozené vyšetřovacím soudcem - chtěl ji slyšet v soudní síni. Obhájce syna na tom netrval. Žalobce naznačil, že by mohl požádat o předložení věci vyšší instanci, kdyby dívka po prožitém martyriu musela vypovídat před soudem.

Podle obhájce otec konvertoval ke křesťanství, když prý ve vazbě začal pochybovat o jezídské víře.

Soudkyně naznačila, že vzhledem k okolnostem nebude moci věc uzavřít už v lednu, jak plánovala. Státní zástupce zahájil stíhání dalších členů rodiny, které nejsou předmětem projednávané obžaloby.

Žába gigant…

Donaukurier potěšil čtenáře kuriozitou od protinožců. Australští ochránci přírody našli v národním parku Conway ropuchu obrovskou gigantických rozměrů - vážila 2,7 kilogramu, jak informovala vláda Queenslandu. Nalezena byla náhodou, když rančeři museli zastavit kvůli hadovi. Jak řekla Kylee Grayová, ropuchy této velikosti "žerou všechno, co se jim vejde do huby" - hmyz, plazy a malé savce… Ministerstvo životního prostředí má za to, že jde o rekordní nález. "Monstrózní" žába bude pravděpodobně vystavena v muzeu.

Tento druh z Jižní Ameriky byl v Queenslandu vysazen v roce 1935 k potírání škůdců na zemědělských kulturách. Vlivy na tamní faunu byly zničující, ropucha je vysoce jedovatá, takže hynou i dravci, kteří ji sežerou. Samička může produkovat za sezonu až 30 000 vajíček, končí Donaukurier.