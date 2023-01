Devátá je neobyzantská bazilika Sacré-Cœur de Montmartre nad Paříží, osmý Taj Mahal v Indii, mauzoleum ženy mogula ze 17. století, které vypadá jako z mramoru, ale je z pálených cihel, na 7. místě je Modrá mešita sultána Ahmeda v Istanbulu, postavená v letech 1609-1616. Šestý je novogotický Notre-Dame de Montréal, páté nádraží Grand Central Terminal na Manhattanu, dodnes s nejvíce kolejemi na světě (67) na 44 peronech. Čtvrtá je Velká mešita šejka Zayeda v Abu Dhabi (SAR) mj. s největším kobercem na světě (5627 metrů čtverečních, váha kolem 47 tun). Třetí skončil Biltmore Estate, panské renesanční venkovské sídlo poblíž Nashville o rozloze přes 32 kilometry čtvereční, největší soukromý dům v USA s 250 pokoji, původně sběratele umění George Washingtona Vanderbilda II., dnes veřejně přístupné muzeum. Katedrála Notre-Dame de Paris, navštěvovaná ročně více než třinácti miliony hostů, se musela "spokojit" s druhým místem. A před ní už je Sagrada…

Snad pro doplnění - dvanáctý je maďarský parlament.

Drama s Iráčanem

K rodinnému incidentu v pondělí v Linci přišly další podrobnosti. Jak napsal Volksblatt, 41letý Iráčan, žijící v Rakousku od roku 2011, zranil nožem svou rumunskou manželku (42), která pak v nemocnici o okolnostech vypověděla. Když chtěla s dcerkou v 6.40 hodiny odejít z bytu, stál ve dveřích manžel, kterému soud zakázal se jí přibližovat. Zatlačil obě zpátky, začal ženu škrtit a pak ji třikrát bodl. Jí se podařilo dostat se k mobilu a zavolat si pomoc.

Zadlužený muž sjednal pohřeb své příbuzné, ale nezaplatil ho a zmizel

Nato útočník utekl. Odjel na pracoviště své ženy a dvěma noži tam ohrožoval jejího údajného ctitele. Následně sedl do půjčeného auta a vyrazil městem, kde způsobil dvě havárie. Na jedné uzávěře najel na 21letou policistku a 26letého policistu. Těžce zraněnému vytrhl samopal a přinutil jím dalšího řidiče k vydání auta. Krátce nato s ním měl nehodu a opět se zbraní si vynucoval jiný vůz, dodávku. Přitom jednou vystřelil. Řidiči se podařilo ujet a policie střelbou agresora donutila, aby se vzdal.

Na sklonku podzimu absolvoval povinné šestihodinové školení k prevenci násilí u organizace Neustart Horní Rakousy. Pořadatelé u něho neshledali žádné indikátory, pro které by mohli uzavřít, že je vysoce rizikovým případem…

Volný čas a SMS zaměstnavatele

Zemský pracovní soud Šlesvicka-Holštýnska projednával případ sanitáře záchranné služby, který dvakrát ve svém volném čase nereagoval na telefony a SMS, jednou také na e-mail, od svého zaměstnavatele o rychlé změně rozvrhu služby. Nebyl na telefonu k zastižení a ohlásil se do služby podle původního plánu. Zaměstnavatel to vyhodnotil jako neomluvenou nepřítomnost a uložil mu napomenutí. Saniťák se obrátil na soud.

U první instance prohrál, ale odvolací rozhodla v jeho prospěch. Zaměstnavatel musí podle ní počítat s tím, že žalobce jeho SMS vezme na vědomí až začátkem jeho služby. Teprve od tohoto okamžiku bude zaměstnanec povinen nastoupit do práce, při níž pak bude také povinen číst služební zprávy od zaměstnavatele. Žalobce se v tomto případě "nechoval nevěrně". Právo na nedosažitelnost slouží vedle ochrany zdraví zaměstnance také ochraně jeho osobnosti. "Patří k nejzákladnějším lidským právům, že člověk sám rozhoduje, pro koho chce nebo nechce být v danou dobu dosažitelný," řekl soud.

Pomočil v letadle spolucestující

Nejspíš podnapilý pasažér pomočil koncem listopadu při letu Air-India z New Yorku do Dillí svou starší sousedku, napsal Donaukurier. Policii to přepravce oznámil až minulý týden. Poškozená uvedla, že její šaty, boty a zavazadla byly močí promočeny. Personál jí poskytl letecké pyžama a ponožky a nabídl jí alternativní sedadlo v první třídě letadla.

Zaměstnavatel viníka incidentu, americká firma Wells Fargo, pachatele propustila a policie ho v Bengaluru zatkla. Air India uvedla, že vede interní šetření a dotčený personál není do nového služebního plánu zahrnut. Poškozené vrátil cenu letenky, uzavírá Donaukurier.