Kvůli této odbornosti byl vyzván ke zhotovení zvláštního štítu. "Ohlásil se mu vědec pracující na Neumayerově stanici Institutu Alfreda Wegenera, a objednal u něho směrovku velkou 120x20 centimetrů s hluboce vyfrézovaným a barevně podloženým uvedením cíle - jeho domovského města Sandstedt u Brém. Směrovka měla vzhledem k transportu vážit méně než dva kilogramy a odolat vysokému ultrafialovému záření a teplotám mínus 50 stupňů. Jako poděkování bylo Platschkovi nabídnuto dodat na stanici také směrovku k jeho truhlářství. Ten jedinečnou příležitost předal městu Tittmoningu a jeho starosta Andreas Bratzdrum nabídku s radostí přijal. Jejich společný návrh byl realizován ze dřeva smrku z Rampelsbergu u Tittmoningu. Začátkem prosince byl hotový štítek zaslán do Antarktidy, odkud teď ukazuje cestu do Tittmoningu, vzdáleného asi 13 277 kilometrů," napsal Donaukurier.

Autor a starosta s tabulkou.Zdroj: Donaukurier

Veletrh sportu v Riedu

O nadcházejícím víkendu bude v Riedu sportovní veletrh. Představí se na něm přes 50 sportů, z nich některé poprvé, a poprvé se také otevře taneční hala s hip-hopem.

Linecké OÖN uvádějí jako absolutní vrchol první sportovní fórum se třemi odbornými přednáškami mj. i na témata sociálních médií a týmové práce v pátek od 13 do 18 hodin. Mezi referenty bude i Peter Stöger, rakouský reprezentant, trenér a sportovní ředitel.

Veletrh sportu v Riedu. Ilustrační foto.Zdroj: OÖN

V sedmi halách o 11 000 metrech čtverečních uvidí návštěvníci četné inovativní sporty, mezi nimi nové jako teqball, calisthenics, segeln, poledance a crossfit. V sobotu a v neděli se budou konat různé běžecké závody pro děti, mládež i dospělé, k nimž se podle ředitele výstavy přihlásilo už přes 400 zájemců.

Sportland Oberösterreich nabízí v projektu "Jak jsi fit?" sportovně motorické testování žáků základních škol zdarma. Účastníci obdrží diplomy. Hosty výstavy budou i sportovní hvězdy jako diskař Lukas Weißhaidinger, sedmibojařka Verena Mayrová a plavec Bernhard Reitsham. Veletrh bude otevřen v pátek od 8 do 16 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 17.

Málo vajec na trhu

Ačkoliv je v Rakousku registrováno tolik nosnic jako nikdy, v celé zemi 7,5 milionu, z toho přes 1,2 milionu v Horních Rakousích, je na trhu málo vajec, píší OÖN. Bioprodukce dosahuje 15 %, víc než v průměru EU.

V Unii zasáhla produkci ptačí chřipka a normalizace stavu se čeká až na podzim.

Primátorka navštívila s Jihočeskou hospodářskou komorou provoz několika firem

K zajištění zásobování trhu v Rakousku je podle prezidenta Agrární komory Franze Waldenbergera potřeba víc peněz pro producenty - dva centy za vejce z konvenčního chovu a čtyři centy pro bio. Za 236 vajec, která se v Rakousku zkonzumují na hlavu ročně, by to znamenalo navýšit výdaj na náklady chovatelů za energie a krmiva o 4,72 eura (u bio 9,44).

Přes šest milionů dnů marodění

Rakouská zdravotní pojišťovna zaznamenala loni více než šest milionů dnů pracovní neschopnosti, tedy víc než v předkovidových letech 2018 (plus pět milionů) a 2019 (plus 5,1 mil.).

A tendence dál stoupá, letos do poloviny března stonalo 1,5 milionu osob po 77,3 milionu dnů. Loni trvala pracovní neschopnost za tuto dobu 68 milionu dnů.

Obrazy "nakřivo" k záchraně klimatu

Šikmo zavěšené obrazy známých umělců v Leopold Museu ve Vídni budí už týden debaty návštěvníků. Muzeum nyní vysvětlilo, že díla umístilo v kampani šikmo úmyslně, aby upozornilo na dramatické působení zahřívání Země změnou klimatu. "Podle výpočtu vědců to způsobí, že krajiny, které před více než sto lety zvěčnili umělci jako Gustave Courbet, Tina Blau, Gustav Klimt, Koloman Moser nebo Egon Schiele, by mohly brzy zmizet, napsaly OÖN. Obrazy krajin muzeum naklonilo o tolik stupňů, o kolik by se teplota v zachycovaných krajinách mohla zvednout, kdyby nebyla včas uskutečněna protiopatření."

Proč visí nakřivo?Zdroj: OÖN

Ředitel muzea Hans-Peter Wipplinger (na snímku s obrazem Schieleho Domů u moře - zdroj LM) k projektu řekl: "Muzea se chápou jako prostory inspirace a reflexe, a mají potenciál pozitivně ovlivnit naše budoucí jednání vysvětlováním společenských fenomenů. Proto jsme solidární se snahami klimatického hnutí."