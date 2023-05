Barenboim se narodil jako vnuk židovských přistěhovalců v Argentině. Později se rodina uchýlila do Izraele a jeho cesta přivedla do Berlína. Tam byl asi 30 let hudebním ředitelem Státní opery Pod Lipami. Spoluzakládal také West-Eastern Divan Orchestra, aby dal dohromady mladé z Blízkého Východu. Podporoval je i v jeho hudební škole.

"Je 123. čestným občanem Berlína. Na jejich listině jsou například bývalý kancléř Konrad Adenauer, herečka Marlene Dietrichová a spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Ocenění Barenboima byla přítomna i 101letá Margot Friedländerová, která přežila holocaust a je také čestnou občanou Berlína," doplňuje Donaukurier.

Autor E.T. zalitoval změny

Steven Spielberg (76) zalitoval svého rozhodnutí dodatečně změnit jednu scénu filmu E.T. Po letech se mu znelíbilo, že v ní policisté pronásledovali děti se zbraněmi. Byla to podle něho chyba. V nové úpravě ke 20. výročí v roce 2002 nahradil zbraně vysílačkami walkie-talkies.

Na summitu TIME100 v New Yorku zalitoval, že do věci zasahoval: "Nikdy jsem to neměl udělat. E.T. je produktem své doby. Žádný film by neměl být předělán podle brýlí, jakými se díváme dnes, ať dobrovolně, nebo přinuceně. Všechny naše filmy jsou svým způsobem ukazateli toho, jací jsme byli, když jsme je dělali, jak tehdy vypadal svět a co přijímal, když jsme tyto příběhy vydávali."

Dirigent Barenboim.Zdroj: DK

Film E.T. měl premiéru 11. června 1982 v amerických kinech, za půl roku v Německu. V kinech jej vidělo přes 240 milionů diváků.

Vystříleli sovy

67letý muž z Pramu a jeho synové (36 a 31) vystříleli v neděli kolem 20.30 hodiny v Pramu (okt. Grieskirchen) pětičlennou rodinu malých sov, kalousů ušatých. Pálili dvěma brokovnicemi a jedním poloautomatem na hnízdo. Přistihl je kolemjdoucí a pytláci utekli. Policie je po výpovědi svědka našla, odebrala jim zbraně a zavedla s nimi řízení. Ilustrační foto kalouse je ze zdroje OÖN.

Kalous ušatý vandaly nepřežil…Zdroj: OÖN

Německo méně kouří?

Za tabákové zboží dali Němci loni 27,1 miliardy eur, o 7,7 % méně než předloni. Alkohol konzumuje asi 7,9 milionu lidí "zdravotně riskantním způsobem", což prý odpovídá jedné nebo dvěma menším sklenicím piva denně. Zbavení se pití může ženám prodloužit život minimálně o šestnáct let, mužům o deset.