Letos přijelo do regionu méně turistů. Takové ohlasy zaznívají z některých míst Českokrumlovska. Jak včera potvrdil starosta Černé v Pošumaví Jan Voldřich, je slabší návštěvnost znát. „Někteří z místních podnikatelů v cestovním ruchu tvrdí, že návštěvnost je dokonce ještě slabší, než v loňském roce.“ S návštěvností podle něj zpravidla nemají problémy renomované penziony, které jsou dlouhodobě napojeny na prosperující cestovní agentury.

„My si nemůžeme stěžovat, což je možná tím, že máme už dlouhodobě svoji klientelu. Ale naši hosté si stěžují na dlouhodobý nepříznivý kurz eura, který vše prodražuje,“ uvedla včera recepční z hotelu Maxant.

Daniela Maiová z Campu Vřesná má o letošní návštěvnosti jasno: „Stoprocentně je slabší. Ubyli jak Češi, tak i někteří zahraniční klienti. Zdali je to ale kvůli počasí, nebo cenám, to netuším,“ uvedla včera. Důvody odmítnutí předem rezervovaných míst klienti velmi často neuvádí. „Někdy nepřijedou a ani nezavolají proč, jindy zase zavolají nebo napíší, že mají poruchu na autě. Ale jak je to doopravdy, to nemáme šanci zjistit,“ shrnula Maiová. Také ona dokládá, že dlouholetí a věrní klienti se zpravidla vracejí.

Pavel Kolouch, mluvčí Ingetour, oproti ostatním ohodnotil včera letošní sezonu spíše kladně: „Rozhodně není horší. Co se týče ubytování v kempech a půjčování lodí, jsme spokojeni.“ V šedesáti procentech klientely se u vodácké turistiky podle Koloucha jedná o Čechy, třicet procent obstarají rakouští víkendoví zájemci o sjíždění Vltavy, zbytek tvoří turisté z Holandska a Německa.

Důvody, proč někde návštěvnost klesá, mohou souviset s kvalitou poskytovaných služeb. Některá místa na břehu Lipna navíc postrádají příjemnější a především bezpečný a čistý vstup do vody. „Já jsem tady spokojená,“ uvádí Anna Hersch, ubytovaná v jedné ze soukromých chat. „Ale některé nekvalitní služby v pohostinství, neochota personálu a nečistota u břehů vám tady renomé zbytečně kazí,“ shrnula své poznatky z letošní dovolené.