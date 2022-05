Většinou jsou zaměstnáni v gastronomii (232), ve výrobě (203) nebo jako sklizňoví pomocníci (184). Pouze čtyři pracují ve zdravotnictví a v pečovatelství. Tyto obory přitom naléhavě hledají zaměstnance. "Mnoho Ukrajinců absolvovalo k tomu vhodné vzdělání a má zkušenosti," říká Iris Schmidtová ze zemského servisu pracovního trhu. "Teď jde o to tuto kvalifikaci jim co nejdříve odborně uznat."

Výstava o Francku

Bavorský premiér Markus Söder zahájí v úterý 24. května odpoledne v barokní oranžérii z 18. století v Ansbachu bavorskou zemskou výstavu. Nese titul "Typicky francké?". Na 150 exponátech ukazuje různost historického území devíti franckých regionů. Těžištěm je doba mezi středověkem a rokem 1800, ale s vazbami na současnost, řekl vedoucí výstavy Rainhard Riepertinger z Domu bavorské historie.

Expozice si také pohrává s klišé a předsudky o Francku, píše Donaukurier. Objasňuje skutečnosti kolem zdejšího piva, vína, klobás, pečiva, dialektu atd. "K výrazným exponátům ale patří mimo jiné kopačka s nylonovými vyměnitelnými kolíky z Herzogenaurachu, kterou norimberský střední útočník Max Morlock dal na mistrovství světa 1954 v Bernu ve finále první gól. K vidění je také pistole, ze které vypálil atentátník v roce 1874 v lázeňském Bad Kissingenu dva výstřely na říšského kancléře Otto von Bismarcka." Výstava bude otevřena denně od 9 do 18 hodin do 6. listopadu. (www.hdbg.de)

Obří kolo k přespání

Jedna z kabin vídeňského obřího kola v Prátru ve výšce 65 metrů se dočasně promění na unikátní hotelový pokoj, sdělil našemu webu Martin Landa z Eurocommu Praha.

Přenocovat v něm bude moci vítězná dvojice ze soutěže ke 125. výročí této atrakce. Podmínkou účasti je vyplnit registrační formulář na webu soutěže https://roomwithaview.forreal.at a začít na instagramu sledovat účty této atrakce a spolupracujícího hotelu. Výherce určí náhodný generátor čísel a budou kontaktováni 1. června.

Samotný výlet proběhne od 23. do 26. června. Balíček pro výherce navíc zahrnuje zpáteční leteckou cestu do Vídně, další dvě přenocování v blízkém hotelu, gala večeři v jedné z restaurací v Prátru, tříchodovou večeři v gurmánské kabině obřího kola a nechybí ani jízdenky na MHD a vídeňská turistická karta.

Zúčastnit se může každý plnoletý bez ohledu na domovskou zemi.

Češi kradli ve velkém

"Vyšetřovatelé hornorakouské kriminálky objasnili krádeže osobních aut ve velkém," píší OÖN. Češi ve věku 42 a 36 let měli spáchat 20 vloupání a krádeží aut v Horních a Dolních Rakousích a v Salcburku s celkovou škodou 230 000 eur. Převážně se k činům doznali.

"S těmito případy může souviset i v dubnu objasněná série krádeží aut," uvádí list. "Oba obvinění se v noci na 7. duben vloupali do firmy v okrese Wels-venkov a kromě nářadí a IT odcizili dvě auta v hodnotě 80 000 eur. S luxusními vozidly odjeli do Steyru, odcizili v prodejně s koly tři bicykly v ceně kolem 14 000 eur, naložili je do ukradených aut a ujížděli do Čech. Jeden z nich upoutal pozornost policie tak razantní jízdou, že nebyl k zastavení.

Druhý den chtěli oba Češi s pomocí klíče, který sebrali při vloupání 7. dubna, odcizit odstavené auto. Pokusili se ujet policii, přičemž zranili jednoho muže hlídky a poškodili její vůz. Přesto byli zatčeni.

Ve stejném měsíci hornorakouská policie objasnila také sérii krádeží aut, které má na svědomí skupina čtyř Poláků ve věku 26-37 let. Mezi oběma sériemi by mohla být souvislost," pokračují OÖN a dodávají: "Díky dobré spolupráci s českými orgány bylo možné obě osobní auta ukradená ve Welsu-venkově najít, zajistit a vrátit poškozeným."