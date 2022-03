Od sousedů: V Solnohradsku jezdí každý pátek zdarma

Ve spolkové zemi Solnohradsko zavedli "bezbenzinové dny". Každý pátek budou do 24. června po celý den veškeré veřejné dopravní prostředky vozit cestující zadarmo, také koridorové spoje přes Bad Reichenhall, do Mondsee a do Bad Ischlu. Chtějí tak ulevit pendlerům, na které dopadají aktuální ceny pohonných hmot.

Poslední vlčice. Kdo ji nahradí? | Foto: Deník/PNP

Vlčí výběh parku ožije? Ve vlčím výběhu Národního parku Bavorský les u Neuschönau uhynula poslední obyvatelka, přes 13 let stará vlčice. Teď se diskutuje o tom, zda má oboru osídlit nová smečka. Názory se různí. "Držení vlků není jednoduché a pro provozovatele zoologických zařízení je výzvou, i pokud jsou chováni ve velkých krajinných výbězích jako u nás," říká ředitel NP parku Franz Leibl. Pro návštěvníky jsou ale podle něho vlci bezesporu vrcholně přitažliví. Kdyby mělo dojít k rozhodnutí jejich držení ukončit, muselo by se zvažovat takové opatření i u všech ostatních druhů a přehodnotit udržování volných výběhů v celém parku. Výběhy se staly důležitou součástí výchovy ochrany přírody a počet školních tříd, které je k nim přicházejí pozorovat, trvale roste. Poslanců je už dost Svaz daňových poplatníků v Bavorsku kritizuje zvažované další rozšíření členů zemského sněmu po volbách v příštím roce. Pokud by k tomu mělo dojít, hodlá svaz vyvolat všelidové hlasování, ujistil jeho prezident Rolf von Hohenhau pasovskou PNP. "Pro mne je nepochopitelné, že sněm, nyní už se 205 poslanci, proti dalšímu nafukování nic nedělá," řekl. "Nejde jen o náklady. Jsme názoru, že sněm natolik vystouplý z břehů už nebude dost efektivní." Po volbách by mohlo dojít k tomu, že ve sněmu bude o 60 poslanců víc, než stanovuje bavorská ústava 180 křesly. VIDEO: Policejní pes na Novohradsku chytil nelegálního kopáče vltavínů Zadlužené Bavorsko Loni se dluh země Bavorska zvýšil o dvě miliardy na 19,8 miliardy, píše DK. Celkové veřejné rozpočty spolkové republiky, zemí a obcí dlužily s koncem roku 2319,8 milliardy eur, meziročně o 6,8 % (146,9 miliardy eur) víc. To odpovídá dluhu 27 906 eur na osobu. Dluh spolkové republiky se meziročně zvýšil o 10,3 % (145 miliard) na 1548,5 miliardy. Země dlužily ke konci roku 638,1 miliardy, o 2,1 miliardy víc než předloni (Sasko +24,4 %, Bavorsko +11,5, Durynsko +4,5 %). Za humny začnou Velikonoce S prvním dubnovým dnem se ve Vídni otevřou velikonoční trhy, informuje náš web Markéta Poláčková z Eurocommu Praha. Na čtyřech místech s celkem 200 stánky budou návštěvníci moci nakoupit tradiční dekorace a ochutnat velikonoční speciality. Na Starovídeňském trhu na Freyungu opět vyroste "hora" asi 40 000 kraslic, prý největší v Evropě, a organizátoři lákají mj. na jehněčí speciality. Do 18. dubna bude v provozu denně od 10 do 20 hodin. Trhy před zámkem Schönbrunn začnou až v sobotu 2. dubna se 60 prodejci a živou jazzovou a swingovou hudbou. Otevřeno bude denně od 10 do 18.30. Obří vejce ve Vídni.Zdroj: Deník/Eurocomm Pusťme si ptáčky do bytu! Svaz ochrany přírody (BN) spouští "hotline ptačích hlasů". Na své stránce www.bund-naturschutz.de/gefiederte-freunde umístil nahrávky třinácti ptačích hlasů s doprovodnou vysvětlovací tabulkou a každý si je může srovnat se zvuky ze své zahrady. Dotazy je připravena zodpovědět vedoucí projektu Martina Gehretová, tel. 0160/5640529, e-mail martina.gehret@bund-naturschutz.de.

