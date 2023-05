Ve Steyru naopak tradiční slavnostní vztyčování májky na náměstí, plánované na páteční odpoledne, museli odřeknout kvůli očekávanému dešti, pro který by byl pohyb na dlažbě nebezpečný.

Harleyáři pojedou

Další atrakci ve městě, společnou projížďku bikerů 1. května, to neohrozí. Motory Harley-Davidsonů rozehřmí od 10 hodin náměstí, od 14 hodin trasu do Bad Hallu. Kultovní značka slaví letos 120 let, a to její vyznavači musí řádně oslavit. V minulých letech se jízdy do lázeňského Bad Hallu účastnilo až tisíc motorkářů! Akce má benefiční charakter - její výnos připadne například akci hornorakouských "klaunů na klinikách", Lékařům bez hranic, Světlu v tmách atd., nebo rodinám z okolí, které potřebují pomoc. Pořádající Harley-Davidson-Club Ironbiker Steyr v posledních letech rozdal z darů k této příležitosti více tisíc eur.

Medvědice do Dvora milosti?

Medvědice Gaia, která v dubnu usmrtila v severní Itálii rekreačního běžce, poputuje možná do Dvora milosti pro medvědy v Bad Füssingu (okr. Pasov), umístěného na bývalém vojenském pozemku. Arpád von Gaál, předseda organizace, která dvůr provozuje, už nabídku předal správnímu soudu v Trentu, aby zvíře zachránil před odstřelením. Podobnou nabídku podalo podle něho více obdobných zařízení.

Budějovický park v Dukelské se otevře prvního května

V Bad Füssingu je podle internetu asi patnáct medvědů ze zajetí a z držení neodpovídajícího jejich druhu.

Doživotí za vraždu escortdámy

Soud ve Steyru uložil doživotí 35letému za to, že loni 24. září brutálně zavraždil 23letou Rumunku, prostitutku, kterou si po internetu po celodenním chatování objednal do svého bytu v Ternbergu na dvě hodiny za 400 eur.

Když jí tam řekl, že peníze nemá, začala na něho křičet a sáhla pro mobil. Začal ji bít, škrtit a nakonec ji zardousil provazem. Den poté ji tam našli policisté po oznámení přítelkyně o jejím pohřešování mrtvou a zadrželi důvodně podezřelého. Podle obžaloby se na mrtvé ještě "bestiálně sexuálně ukojil"… Z toho ho ale porota zprostila.

Seniorka se večer nevrátila do penzionu na Novohradsku. Vypátrala ji Ennysa

Vražedný úmysl popíral a mluvil o výpadcích paměti po vypití nejméně 20 plechovek piva. V bytě se jich našlo 28 prázdných. Podle znalkyně měl ale "jen" 4,7 promile. Přesto byl schopen cíleně jednat, resp. rozhodovat mezi dobrým a špatným. Oběť zemřela "v zastoupení jiné", řekla znalkyně jako hypotézu. Tou byla podle ní od něho odloučená matka jeho dítěte, kterou "nezkrotně nenáviděl" za to, jak s dcerou zacházela. Problém nikdy nevyřešil. "Jeho nezměrný odpor k matce mohl uvolnit generalizovanou nenávist k ženskému pohlaví," uvedla znalkyně. Podle dalšího posudku si na prostitutce vybil extrémní nenávist k ženám…

Pro policejní psy v Ghaně?

Jako druhou zemi na africké cestě navštívil rakouský kancléř Karl Nehammer v úterý Ghanu. Jeho prvním cílem byla National Dog Academy, která cvičí kromě vojenských psů ghanské armády také služební psy pro rakouskou justici, clo a policii. "Cílem projektu je podpořit výchovu psovodů, aby v budoucnu byl dobře připravenými psy vylepšen pohraniční management," napsaly OÖN. Krátce nato byl Nehammer přijat ghanským prezidentem Nanou Akufo-Addem.

Osvědčí se v Rakousku psi z Ghany?Zdroj: OÖN

Modré kozy úspěchem chovu

V linecké zoo přibyli k Maře, Lině, Karlottě a Dariovi, kterou jsou tu od listopadu, jejich potomci ze silně ohroženého užitkového druhu "blobe-koz". "Jejich označení pochází z tyrolštiny a znamená ,modré´," vysvětlují OÖN. "Od roku 2007 provádí tyrolský svaz chovatelů koz jejich plánovitý udržovací chov ve spolupráci se spolkem ,Blobe Goas´a Archou. Také linecká zoo projektu tímto přispěla." Zdroj: OÖN