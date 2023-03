Předkrmy, polévky, snacky, přesnídávky, hlavní jídla nebo dezerty od běžných lahůdek k mimořádným kreacím a exotickým chuťovkám budou "za čerstva" připravovány na stáncích a trailerech. V sobotu bude festival od 11 do 22 hodin, v neděli od 11 do 20.

Nákladní bicykl k zapůjčení

Od 1. dubna zahájí na náměstí v Leondingu nová služba, nákladní kolo s e-motorem k zapůjčení. Vozítko s maximální rychlostí 25 km/h značky Urban Arrow, schopné transportovat náklad až 100 kg, je pojištěné proti krádeži a vandalismu a občané nebo firmy si je mohou zdarma půjčit na zastávce autobusu až na tři dny kdykoliv, i v noci. 30. března tu bude za každého počasí od 14 do 17 h testovací den se zaškolením a možností zkušební jízdy. Zapůjčení funguje přes box s akumulátorem, nabíječkou a klíčky. Registrovaní uživatelé služby jej mohou otevřít po online rezervaci přes smartphone. (www.radverteiler.at)

Dvojnásobné stoletiny

V neděli oslavila linecká dvojčata Herbert a Walter Zemanové sté narozeniny. Po celý život jsou spojeni - mimo jiné přes 30 let společným provozováním zubolékařské praxe.

Místostarostka Karin Hörzingová jim gratulovala v pečovatelském domově seniorů, kde Herbert žije - Walter je ještě doma. Velký dojem na návštěvu udělalo, že si oba přes vysoký věk uchovali humor. "Tak jí vyprávěli, že každý týden pořádají třídní sraz - jehož jedinými účastníky jsou teď už oni sami," zaznamenaly OÖN.

Stoletá dvojčata s radní.Zdroj: OÖN

Dvojčata patří k 65 občanům Lince, kterým je přes sto let - 56 žen a devět mužů. Před deseti lety bylo stoletých "jen" 30.

Mění si semínka

Hobby zahradníci v Linci si mohou na startu sezony 21. dubna od 15 do 22 hodin opět měnit semínka svých rostlin ve třech filiálkách městské knihovny nebo ve Věži vědy. Přebývající osivo lidé přinesou z domova, na burze jím naplní sáček a popíší na přiložené etiketě pro další návštěvníky informace důležité pro úspěšné pěstování. Loni si tak zájemci odnesli asi 400 pytlíčků, sdělily OÖN.

Most přes Mlýnskou stoku do ulice U Černé věže zavře oprava

Rafičkám hodin ubývá čas?

Zdá se, že je stále méně hodin s rafikami. Zmizí z obrazu města? Umí je dnes mladí vůbec přečíst? A k čemu by ty velké ciferníky byly, když všichni lidé nosí mobily s přesnými digitálním časem, a digitálně udává čas i televize…?!

"Na druhé strany je trend k drahým hodinkám na ruce jako symbolu statutu v určitých kruzích nepřerušen," píše Donaukurier.

V Německu vyrobili v roce 2021 asi 385 200 hodin všeho druhu v hodnotě 187 milionů eur - náramkové, nástěnné, s kukačkami nebo budíky. To bylo o 16,3 % méně než před deseti lety.

Mluvčí venkovní reklamní společnosti Ströer ujišťuje, že fluktuace v branži jimi užívaných hodin se pohybuje v řádu promilí. "Více tisíců veřejných hodin je pevným bodem v obrazu měst. Nabízejí i přes smartphony chodcům, cestujícím a pendlerům z povolání spolehlivou orientaci a často mají u nich i emotivně vysoké místo," pokračuje mluvčí.

Čokofest a největší balonková výstava začíná. Na výstavišti zabaví i dospělé

Německé železnice udržují také stále velmi mnoho hodin. «Asi 17 000 provozují jako servis pro cestující na nádražích - viditelné z jedné či ze dvou stran, historické i moderní," uvedla mluvčí. I železnice přechází k digitální časomíře. Na více než 4400 především malých stanic je instalováno 7500 "dynamických ukazatelů", informujících o příštích odjezdech nebo o změnách. Jejich počet výrazně roste - před deseti lety bylo digitálních hodin asi o 20 % méně…

Pohřbívají neznámé

Do hrobu na Lesním hřbitově v Berlíně-Dahlemu spouštějí na snímku po smutečním obřadu schránku s lidskými kostmi. Jejich přesný původ není jasný, ale mají mít souvislost s rasistickými výzkumy, uvádí Donaukurier.

Rozloučení s neznámými…Zdroj: Donaukurier

"Nehumánní praxe takového výzkumu nepočítala se žádným pohříváním ostatků a házela je do jam," říká Daniel Botmann z Centrální rady Židů, která odmítla další zkoumání nálezů. V pěti pohřbívaných bednách je asi 16 000 fragmentů kostí nalezených od roku 2015 na nynějším pozemku Svobodné univerzity (FU). Za nacismu tam byl Institut císaře Wilhelma pro antropologii, dědičnost a eugeniku. "Specifikace obětí do skupin by bylo nakonec jen reprodukcí rasistických metod a ideologií minulosti," řekl prezident FU Günter Ziegler. «To ale také znamená: Nemůžeme už obětem dát žádná jména, žádnou tvář. Ale můžeme jich vzpomenout…"